Вопрос дня: А какой еще налоговый вычет вы бы ввели? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр ШИЛОВ, народный художник СССР:

- Надо смягчать налоги для врачей и учителей. Для тех, кто занимается нужными для каждого человека сферами. Я бы вообще убрал налоги с защитников Отечества - с них не вычеты надо брать, им памятники ставить нужно! Особенно пограничникам.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Нужен налоговый вычет на переоборудование машин под газовое оборудование. Это станет достойным ответом Илону Маску. Водители массово переходят на газ на юге страны и в Сибири, и такой вычет их дополнительно стимулирует. Плюс надо «газовщикам» списать налог на авто.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Творчество депутатов надо стимулировать налоговыми вычетами - вдруг что-то еще гениальное придумают? У меня вопрос: как человек будет подтверждать свои успехи в наращивании спортивной формы медицинской справкой? Лучше давать налоговое послабление, если в течение года к врачам нет обращений.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт комитета по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Затраты на «получение плюшек» превышают отдачу, которая предполагается. Если человек видит пряник, он бросается на него. Приобретает ли он при этом лучшую спортивную форму, крепкое здоровье, более высокий уровень образования - вопрос...

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:

- Нужны скидки при страховании авто: нет аварий за год - получи не жалкие проценты скидки, а 90 процентов заплаченных за страховку денег на новую страховку. То же и со страхованием жилья.

Игорь ГЕЛЬДЮЖОВ, президент Шереметьевского профсоюза летного состава:

- Сейчас есть возврат небольшой по получению высшего образования - у меня сын учится в МАИ на платном. Но лучше бы вузовское образование и медицину вновь сделали бесплатными, как при Союзе - без всяких налоговых возвратов.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Нужен налоговый вычет на любое платное лечение - его доля растет во многих семьях.