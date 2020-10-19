Губернатор Вениамин Кондратьев: В 2021 году доходы бюджета Кубани вырастут до 300 млрд рублей

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, бюджет Кубани 2021 года останется бюджетно ориентированным. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Экономика Краснодарского края в 2021 году выйдет на докризисный уровень. По итогам последних восьми месяцев отрицательная динамика ощутимо замедлилась, и эта тенденция будет сохраняться. Начиная со следующего года необходимо обеспечить рост валового регионального продукта на уровне не менее 104,5%, заявил губернатор Вениамин Кондратьев во время обсуждения проекта регионального бюджета на 2021 год.

Губернатор напомнил, что формировать бюджет приходится в непростых условиях пандемии коронавируса. По словам Кондратьева, ситуация в регионе пока остается стабильной, но сдерживать рост заболеваемости становится все сложнее.

- Мы считаем, что можем не прибегать к жестким мерам, если граждане будут выполнять рекомендации медиков, - отметил губернатор. - В тоже время у нас нет права замереть в ожидании конца пандемии. Люди хотят жить в комфортных условиях здесь и сейчас, поэтому будем ориентироваться на их потребности.

Для устойчивого роста производства, по мнению главы региона, необходимо оптимизировать расходы и адресно помогать приоритетным отраслям, являющимся драйверами региональной экономики. Лучшие показатели роста могут обеспечить санаторно-курортная сфера (ожидаемый прирост — не менее 140%), промышленность (113,6%), АПК (109,5%), торговля (103,6%) и на транспорт (103,1%).

– Мы инвестируем средства бюджета в ведущие отрасли, модернизируем, чтобы получить отдачу в виде налогов и рабочих мест, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Чтобы стабилизировать экономику и вывести ее на докризисный уровень, в регионе принят план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан. В плане четко прописаны сроки выхода в рост основных показателей производства.

– В 2021 году рост ВРП края должен составить не менее 104,5%. Консолидированный бюджет надо вернуть на уровень 2019 года – 300 млрд. рублей, - подчеркнул губернатор. - Он останется сбалансированным и социально ориентированным. Только при таких объемах сможем выполнить все гарантии и продолжить строительство социальных объектов.

Приоритетными сферами финансирования в будущем году останутся здравоохранение, образование и социальная политика. Регион планирует строить как минимум по 10 новых школ в год. Кубань собирается решить проблему отсутствия спортивных залов и пищеблоков в образовательных учреждениях, реконструировав уже имеющиеся здания. Кроме того, в планах региональных властей - обеспечить местами в яслях всех детей от 2 месяцев до 3 лет.

В бюджете-2021 заложено расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врачей общей практики, строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы. В следующем году регион продолжит реализацию масштабного проекта — создание нового медицинского кластера в районе поселка Знаменское. В третьем квартале 2021 года в медкластере начнется строительство онкологического центра. Планируется, что клиника примет первых пациентов в 2024 году.