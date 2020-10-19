Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Губернатор Вениамин Кондратьев: В 2021 году доходы бюджета Кубани вырастут до 300 млрд рублей

Благодаря росту экономики регион выполнит все социальные обязательства перед жителями
Ксения БОГДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, бюджет Кубани 2021 года останется бюджетно ориентированным. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, бюджет Кубани 2021 года останется бюджетно ориентированным. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Экономика Краснодарского края в 2021 году выйдет на докризисный уровень. По итогам последних восьми месяцев отрицательная динамика ощутимо замедлилась, и эта тенденция будет сохраняться. Начиная со следующего года необходимо обеспечить рост валового регионального продукта на уровне не менее 104,5%, заявил губернатор Вениамин Кондратьев во время обсуждения проекта регионального бюджета на 2021 год.

Губернатор напомнил, что формировать бюджет приходится в непростых условиях пандемии коронавируса. По словам Кондратьева, ситуация в регионе пока остается стабильной, но сдерживать рост заболеваемости становится все сложнее.

- Мы считаем, что можем не прибегать к жестким мерам, если граждане будут выполнять рекомендации медиков, - отметил губернатор. - В тоже время у нас нет права замереть в ожидании конца пандемии. Люди хотят жить в комфортных условиях здесь и сейчас, поэтому будем ориентироваться на их потребности.

Для устойчивого роста производства, по мнению главы региона, необходимо оптимизировать расходы и адресно помогать приоритетным отраслям, являющимся драйверами региональной экономики. Лучшие показатели роста могут обеспечить санаторно-курортная сфера (ожидаемый прирост — не менее 140%), промышленность (113,6%), АПК (109,5%), торговля (103,6%) и на транспорт (103,1%).

– Мы инвестируем средства бюджета в ведущие отрасли, модернизируем, чтобы получить отдачу в виде налогов и рабочих мест, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Чтобы стабилизировать экономику и вывести ее на докризисный уровень, в регионе принят план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан. В плане четко прописаны сроки выхода в рост основных показателей производства.

– В 2021 году рост ВРП края должен составить не менее 104,5%. Консолидированный бюджет надо вернуть на уровень 2019 года – 300 млрд. рублей, - подчеркнул губернатор. - Он останется сбалансированным и социально ориентированным. Только при таких объемах сможем выполнить все гарантии и продолжить строительство социальных объектов.

Приоритетными сферами финансирования в будущем году останутся здравоохранение, образование и социальная политика. Регион планирует строить как минимум по 10 новых школ в год. Кубань собирается решить проблему отсутствия спортивных залов и пищеблоков в образовательных учреждениях, реконструировав уже имеющиеся здания. Кроме того, в планах региональных властей - обеспечить местами в яслях всех детей от 2 месяцев до 3 лет.

В бюджете-2021 заложено расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врачей общей практики, строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы. В следующем году регион продолжит реализацию масштабного проекта — создание нового медицинского кластера в районе поселка Знаменское. В третьем квартале 2021 года в медкластере начнется строительство онкологического центра. Планируется, что клиника примет первых пациентов в 2024 году.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые