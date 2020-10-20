Будет женой чиновника: Муж Лопыревой Игорь Булатов выдвинут на пост главы правительства Коми

Муж Виктории Лопыревой станет крупным чиновником. Фото: Инстаграм.

Муж телеведущей Виктории Лопыревой Игорь Булатов может занять кресло председателя правительства республики Коми. Кандидатуру бизнесмена на этот пост выдвинул глава Коми Владимир Уйба. Как сообщается на сайте правительства республики, региональный парламент рассмотрит назначение Булатова уже 20 октября.

По мнению главы Коми, у Булатова достаточно руководящего опыта, чтобы возглавить правительство республики. 37-летний бизнесмен закончил Финансовую Академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Затем работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в сферах страхования, управления имуществом и услуг, инвестиций, промышленного строительства и энергетики.

Пиком карьеры Булатова стал пост вице-президента строительно-промышленной компании «Ташир». Игорь женился на дочери президента «Ташира» миллиардера Самвела Карапетяна Татевик Карапетян. Супруги прожили вместе несколько лет, у них родились двое детей. Увлекшись Викторией Лопыревой, Булатов ушел из семьи, когда второму ребенку пары – дочери Амелии – было всего шесть месяцев. Ради любви к «Мисс России» Игорь лишился и своего поста в «Ташире», и пакета акций компании. По данным финансового издания Forbes, бывший тесть Булатова Самвел Карапетян занимает 39-ю строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов России.

Игорь сделал Виктории предложение, когда она была беременна первенцем. В феврале 2019 года модель родила сына Марка Лео. А в конце 2019 года Лопырева и Булатов узаконили отношения в Грибоедовском загсе Москвы. Устраивать пышную свадьбу пара не стала, ограничившись церемонией в узком кругу.

Ходили слухи, что после развода с дочкой миллиардера материальное положение бизнесмена сильно пошатнулось. Однако средств Булатова хватило на то, чтоб обеспечить Виктории безбедную жизнь в Арабских Эмиратах. Вместе с новорожденным сынишкой супруги почти весь коронавирусный карантин провели в Дубаи. После ухода из компании «Ташир» Игорь Булатов работал вице-президентом в строительно-инвестиционном холдинге «ГРМ Групп».

Пока ее супруг делает карьеру, Виктория Лопырева вместе с сыном Лео уже два месяца отдыхает в Турции. Виктория улетела в эту страну еще в августе. 37-летняя модель расположилась в одном из лучших отелей побережья Анталии «Club Prive by Rixos Belek». Судя по всему, пока что переезжать в столицу Коми Сыктывкар Виктория не собирается. Впрочем, не исключено, что телеведущая начнет паковать чемоданы сразу же после того, как ее мужа утвердят на новую должность.