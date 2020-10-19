Почему при коронавирусе нарушается слух, обоняние, вкус, и как их вернуть

SARS-CoV-2 воздействует на систему ухо-горло-нос иначе, чем другие респираторные вирусы. Фото: Shutterstock

Ситуация с коронавирусом все больше напоминает фильм «Идеальное чувство» (англ. Perfect Sense, в российском прокате - «Последняя любовь на Земле»). Его герои после заражения загадочным вирусом постепенно теряли обоняние, потом вкус, потом слух… К аносмии (нарушению обоняния) при COVID-19 мы уже успели привыкнуть, на дисгевзию, нарушение вкуса, тоже жаловались многие. А на днях к числу симптомов ковида официально предложено добавить нарушение слуха. Об этом заявили ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха.

Как именно коронавирус атакует наши органы чувств, как лечат такие осложнения и каковы шансы на полное восстановление? Об этом мы спросили профессора, доктора медицинских наук, директора Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерия Свистушкина.

- Новый коронавирус продолжает ставить перед нами загадки, - говорит Валерий Михайлович. - Оказалось, что SARS-CoV-2 воздействует на систему ухо-горло-нос иначе, чем другие респираторные вирусы. Известно, что он проникает в клетки, цепляясь за определенный рецептор на их поверхности (так называемый ангиотензинпревращающий рецептор 2-го типа). Такие рецепторы есть в самых разных органах и тканях нашего организма: слизистой оболочке носа и горла, легких, сердца, почек и т.д. И эти же рецепторы, как выяснилось, есть в чувствительных слуховых клетках. Так называются клетки нервной ткани, отвечающие за первичное восприятие запахов и звуковых волн. Нарушение коронавирусом работы этих клеток — одна из версий проблем с обонянием и слухом у больных.

Второй возможный вариант — воздействие вируса непосредственно на сосуды, питающие нервный аппарат.

Профессор, доктор медицинских наук, директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин. Фото: lorkurs.ru

ТЕРЯЮТ НЮХ ТРИ ЧЕТВЕРТИ ЗАБОЛЕВШИХ

- Мы в Сеченовском университете проводили исследование феномена потери обоняния при COVID-19 (несколько университетских клиник были перепрофилированы под ковидные госпитали. - Ред.), - рассказывает профессор Свистушкин. - Данные показали, что 70 — 75% пациентов с коронавирусной инфекцией страдают снижением обоняния или даже его полной потерей, это называется аносмия. Иногда это бывает единственным симптомом.

- Правда ли, что потеря обоняния чаще бывает при легких формах ковида?

- Нет, наблюдения этого не подтверждают. Скорее, при тяжелых формах люди уже просто не обращают внимания на отсутствие запахов. Им бы продышаться и выжить.

Что касается механизма потери обоняния, то его выяснили наши западные коллеги. Все оказалось довольно сложно. Если пояснять упрощенно, то обонятельные клетки окружены так называемыми поддерживающими клетками (они отвечают за обеспечение нормальной работы обонятельных клеток). Последние данные показали, что повреждаются именно поддерживающие клетки, и это приводит к нарушению функции самой обонятельной клетки.

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАПАХОВ

- Такая ситуация ставит нас перед серьезной проблемой, как лечить осложнения, - продолжает Валерий Свистушкин. - Если бы речь шла о воздействии вируса на сами обонятельные (рецепторные) клетки, то можно было бы применять известные методы лечения: гормональные противовоспалительные препараты, для улучшения нервной проводимости, питания клеток и т. д. А вот как лечить поддерживающие клетки — пока непонятно. Увы, это приводит к тому, что у части больных (до 5-10%) обоняние не возвращается вообще. Во всяком случае, за полгода наблюдений восприятие запахов не восстановилось. Так что нам еще предстоит разбираться, как лечить таких пациентов.

- Нередко можно услышать, что насморк при коронавирусе отличается от насморка при гриппе и других ОРВИ. Вы наблюдали это в своем исследовании?

- Какой-то закономерности при ковидной инфекции мы не заметили. У одних может быть именно классический насморк, у других — заложенность носа, у третьих — только потеря обоняния. Кстати, что касается боли в горле (першение, боль при глотании), то она встречается минимум в трети случаев COVID-19.

Врачам только предстоит разобраться с методиками лечения пациентов с потерей обоняния в результате перенесенного Covid-19. Фото: Shutterstock

- А при других респираторных вирусах потеря обоняния встречается?

- Конечно. Но там картина радикально отличается от того, что происходит при COVID-19. В случае ОРВИ снижение обоняния происходит чаще всего не за счет нарушения работы обонятельных клеток, а просто из-за отека и воспаления слизистой носа. Это совсем другой механизм. Такого, как происходит при коронавирусе, мы еще не видели.

СНИЖЕНИЕ СЛУХА: ПОСТРАДАВШИХ ПОКА ЕДИНИЦЫ

- Ситуация с распространенностью нарушений слуха при COVID-19 пока выглядит очень неопределенной, - говорит профессор. - Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного — есть данные о некотором количестве в Англии и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов. Насколько «виновен» в нарушении слуха сам вирус, в какой степени он влияет на слуховые клетки — еще нужно разбираться. Это требует изучения.

В ТЕМУ

Кто в группе риска

В целом риск снижения и даже потери слуха при COVID-19 повышен у тех, кто изначально имеет факторы, предрасполагающие к тугоухости, поясняет доктор Свистушкин. Это:

- гипертония,

- атеросклероз,

- сахарный диабет,

- сердечно-сосудистые изменения.

Пока исследований в этой области не было, мы говорим о предположениях, подчеркивает эксперт.

КСТАТИ

Почему пропадает вкус?

- Это напрямую связано с нарушением обоняния. Когда человек не воспринимает запахи, вся пища кажется ему безвкусной, - поясняет Валерий Свистушкин. - Есть тест, наглядно подтверждающий это. Если во время еды закрыть глаза и нос, то вы можете не почувствовать разницы в блюдах. Вкус у нас непосредственно связан с обонянием. И если нарушается восприятие запахов, то вкус тоже начинает страдать.

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