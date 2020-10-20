Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло. Фото: REUTERS

Лучший клуб Италии последнего десятилетия, туринский "Ювентус", свой путь в Лиге Чемпионов начнет встречей в Киеве. В соперниках - "Динамо", один из двух лучших клубов Украины на данный момент. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо Киев - Ювентус 20 октября 2020.

Статистика личных встреч Динамо Киев и Ювентус в Лиге Чемпионов имеет свою историю. Суммарно два клуба играли между собой 4 раза. Ни разу побед не одерживало "Динамо". Лишь 4 марта 1998 года в Турине была ничья 1:1. А потом - 3 победы "Ювентуса".

Прогнозы букмекеров на матч Динамо Киев - Ювентус 20 октября 2020 говорят о том, что итальянская команда одержит победу довольно легко. Так что прогноз на встречу - тяжелая победа Ювентуса с разницей в два гола.

Стартовые составы на игру Динамо Киев - Ювентус будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Динамо Киев - Ювентус начнется в 19:55 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Динамо Киев - Ювентус можно посмотреть 20 октября 2020, начиная с 19:50 по московскому времени на телеканалах Матч! Футбол 2, Матч Премьер.

Онлайн-трансляция матча Динамо Киев - Ювентус на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.