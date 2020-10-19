Ирину Хакамаду без очков никто не узнал

Привычный образ Ирины Хакамады. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Ирина Хакамада не перестает удивлять своих поклонников. 65-летняя знаменитость прекрасно выглядит, ведет здоровый образ жизни и охотно делится мудрыми советами и свежими мыслями. Однако на этот раз телезвезда предстала в неожиданном образе.

Ирина Хакамада в свои годы может похвастаться идеальной фигурой. При росте 175 см уже более 20 лет ее вес держится на отметке 65 кг. Для этого ей не нужно фотошопить себя до неузнаваемости, чтобы выглядеть стройнее. Знаменитость показывает свою фигуру без фильтров.

Собственный имидж Хакамада не меняет уже долгие годы - неизменными остаются короткие черные волосы и очки. А на днях она решила продемонстрировать публике лицо без этого аксессуара, который давно стал своеобразной фишкой Ирины.

Знаменитость опубликовала видео, которое заставило подписчиков засомневаться, на ту ли страничку они зашли. Отдыхая в Турции, Хакамада решила прокатиться на яхте. "Але! Я родилась не в очках", - подписала она ролик.

Шокированная публика не сдержала эмоций. "Не узнаю вас в гриме", "Зашла в комменты, чтобы убедиться, что это Ирина", "Ирина, без очков вас не узнать. Это вы вообще?", "Кто это?", "Впервые без очков вас увидел", "Вы без очков совсем другой человек!", - пишут фолловеры.

Не оставили они без внимания и фигуру Ирины. Подписчики не замедлили поинтересоваться, что делает звезда, чтобы оставаться в такой форме. Основной причиной комментаторы сочли то, что Хакамада не ест молочные продукты. На самом же деле секретов стройности у Ирины немало. "Никаких диет и прочих стрессов для организма! Питаться нужно так, чтобы вам нравилось. Добиваться надо не похудения, а силуэта. Даже при большом весе важно, чтобы талия была поуже, чем бедра. Вес же просто не должен мешать здоровью", - говорила Хакамада.

Под запретом у нее не так много продуктов, как может показаться. Ирина рассказывала, что не покупает и не ест любые переработанные мясные продукты - ветчина, буженина, колбасы и сосиски. Она советует также выбросить кетчупы, сливочное масло, а о существовании майонеза просто забыть на всю жизнь. "После семи часов вечера есть нельзя, но можно перекусывать. Если же я знаю, что вечером мне предстоит ужин в ресторане, днем перекусываю, а не обедаю. Лучший перекус дома - кусок рыбы. Никогда не делайте в качестве вечернего перекуса салат! Он лишь разжигает аппетит, поэтому есть риск начать с салата, а закончить полноценным ужином. В ресторане или в гостях никогда не берите десерт после еды! Его можно съесть отдельно либо в полдник, либо через два часа по окончании еды", - советует Хакамада.