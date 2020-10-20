Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 20 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Последствия обстрела азербайджанского города Тертер в зоне нагорно-карабахского конфликта. Фото: REUTERS

ПАРЛАМЕНТАРИИ ТУРЦИИ ПОСЕТИЛИ БАКУ

"Армянские вооруженные силы обстреливают населенные пункты татарского и Агдамского районов", - заявляет Минобороны Азербайджана и демонстрирует видеокадры захваченных военных трофеев у армии Нагорного Карабаха в Джебраильском и Физулинском районах.

Примерно в это время Ильхам Алиев принимал в Баку делегацию во глава с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

"Сразу после этих событий мы ощутили и сегодня ощущаем поддержку Турции. Мой дорогой брат, уважаемый президент выступил с очень позитивными и очень точными заявлениями. Они вызвали большое удовлетворение у азербайджанского народа, продемонстрировали всему миру, что единство Турции и Азербайджана нерушимо и в тяжелые дни мы находимся рядом друг с другом. Я говорил это неоднократно, хочу сказать еще раз, что, если бы эта ясная позиция не была продемонстрирована, то сегодня в этот процесс могли бы вмешаться другие силы", - заявил Алиев турецкому гостю.

"Иншаллах, - ответил Алиеву Шентопом, - Вечером мы были на Аллее шахидов, где покоятся шахиды из 34 областей Турции. Их имена написаны на надгробьях. Турция в сложные для Азербайджана дни была здесь, рядом с ним, его печаль – это наша печаль, его радость – это наша радость. Это так же и для вас. В Турции очень внимательно, с радостью следили и очень высоко оценили заявление, которое Вы сделали, принимая посла Греции.

Наша поддержка Азербайджана связана не только с дружбой, это - справедливая борьба Азербайджана. Она справедлива с исторической точки зрения, потому что Карабах на протяжении веков всегда был азербайджанской землей, частью Азербайджана - и в советские годы, и в период Царской России. В то же время Азербайджан прав и с точки зрения международного права".

Разбор завалов в Степанакерте, столице Нагорно-Карабахской Республики. Фото: REUTERS

АРМЕНИЯ СОБИРАЕТ ДЕНЬГИ НА ОБОРОНУ

"Заявление Генеральной прокуратуры Азербайджана о том, что Армения якобы нацелилась на нефтепровод Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью, и ложь даже не нуждается в комментариях", - заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

В то же время представитель ведомства отметила, что "Азербайджан в очередной раз нарушил режим прекращения огня в течение ночи прицельным обстрелом гражданских объектов и мирных населенных пунктов Мартуни, Урекан, Ишханадзор, Айгеховит и Вургаван".

"В результате агрессии, развязанной Азербайджаном, средние школы общин Сотк и Кут Гегаркуникской области Армении были повреждены ударами беспилотных летательных аппаратов противника, сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, - перечислила Степанян поверженные азербайджанскими войсками новые мирные цели.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян обратился через социальные сети к соотечественникам: "Ко мне обращаются из московской общины. Направляйте, пожалуйста, собранные средства во Всеармянский фонд "Айастан".

ГОТОВЫ К КОМПРОМИССУ В МОСКВЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев дали согласие сесть за стол переговоров по статусу Нагорного Карабаха в Москве.

"Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить. Решение конфликта должно опираться не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", - заявил агентству ТАСС Никол Пашинян.

"Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта. Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", - подтвердил ТАСС Алиев.