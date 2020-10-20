Найдена и продана барная стойка с личной яхты Гитлера

Мебель стояла на личной яхте Гитлера. Фото: Alexander Historical Auctions

Барная стойка и пять барных стульев были проданы в США на закрытом аукционе. Первоначальная цена лота составила $75000, но к окончанию торгов она подскочила до $250000.

Мебель стояла на личной яхте Гитлера под названием Aviso Grille. На огромной, по тем временам, яхте – ее длина составляла более 104 м - лидер фашисткой Германии принимал высших чинов нацистской администрации и вооруженных сил.

Адольф Гитлер встречался на этой яхте с лидером Италии Бенито Муссолини, руководителем военной Германии Германом Герингом, нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсем и своим заместителем Рудольфом Гессем.

После окончания Второй мировой войны барный комплект в форме глобуса сняли с яхты и хотели уже отправить на свалку, но его купил житель американского штата Мэриленда.

В течение 70 лет мебель фюрера хранилась в кладовой его сельского дома.

- Этот огромный бар в виде земного шара напоминает нам о намерениях Гитлера, который хотел править миром, - говорят сотрудники аукционного дома.

Увидеть мебель перед покупкой можно было только по предварительной записи. После сделки покупатель должен в течение 120 дней вывезти барный комплект из фермерского сарая.