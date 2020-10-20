Трамп пугает США погружением страны в депрессию в случае победы Байдена

По словам Трампа, выбор, который предстоит сделать американцам во время голосования, заключается между «супервосстановлением страны» и депрессией.
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Президент США Дональд Трамп предупреждает соотечественников о возможной депрессии в стране в случае прихода к власти его политического оппонента Джо Байдена.
По его мнению, Байден, «самый скучный человек в мире», будет не в состоянии эффективно решать экономические вопросы Соединенных Штатов.
- Если вы проголосуете за Байдена, то он отдаст рабочие места Китаю, отдаст ваше будущее вирусу. Страна бы закрылась. Он бы сказал, что слушает ученых. Если бы я слушал полностью ученых, то страна бы сейчас оказалась в огромной депрессии, – заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Неваде.
По словам Трампа, выбор, который предстоит сделать американцам во время голосования, заключается между «супервосстановлением страны» и депрессией.
Действующий глава Белого дома также обратил внимание на то, что делает все возможное для скорейшего создания вакцины, помощи полиции и поддержания границ в открытом состоянии. В случае победы Байдена, по его словам, все будет сделано с точностью до наоборот, а страну ждут хаос, разруха и гибель экономики.
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