За московскими пассажирами будут следить через смартфоны

Идея не в слежке, а в оптимизации работы автобусов и маршрутных такси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел торги на закупку оборудования для новой системы контроля пассажиропотока. Условия контракта есть в общем доступе на сайте Госзакупок.

Речь идет о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Начальная цена контракта - 155,2 миллионов рублей. Результаты закупки пока неизвестны. Само же оборудование позволит отслеживать передвижение пассажиров общественного транспорта по их смартфонам. Для этого специальные устройства установят на автобусных остановках.

- Данная закупка предусматривает создание комплексной системы мониторинга пассажиропотока. Техническое задание составлено исходя из практики мировых столиц – Сингапура, Лондона, Берлина и ряда других и не предусматривает получение и использование никаких персонифицированных данных . Цель - максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта, — сообщили kp.ru в пресс-службе ЦОДД.

Проще говоря, все пассажиры в системе будут обезличены. Данными ЦОДД не планирует делиться даже с правоохранительными органными. Идея не в слежке, а в оптимизации работы автобусов и маршрутных такси.

По задумке новая система поможет усовершенствовать работу общественного транспорта. Она будет формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год. После анализа, данные будут использовать для создания максимально точных карт пассажиропотока.