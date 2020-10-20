Социальный бюджет: в 2021 году большая часть государственных расходов пойдет на первоочередные нужды населения

В последние месяцы «Единая Россия» разрабатывает проект бюджета РФ на 2021 год вместе с федеральным правительством, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

И НА КОМФОРТ, И НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

«Как нам кажется, бюджет в результате получился сбалансированным и, что для нас самое главное, социально направленным, - отметил политик. - Для нас самая главная задача — это забота о человеке, его защита, благополучие. И проекты, и предложения, с которыми «Единая Россия» выходила в части комфорта городской среды, модернизации первичного звена здравоохранения, строительства объектов культуры, спорта, в первую очередь на сельских территориях, — были поддержаны. За это хотели бы сказать огромное спасибо».

При этом Андрей Турчак отметил, что ряд направлений требуют дополнительного финансирования. В том числе — ремонт и строительство сельских домов культуры. Также нуждается в значительном вливании бюджетных средств строительство новых спортивных объектов в регионах — это многофункциональные площадки с легкоатлетическим ядром, футбольным полем, зоной для воркаута. Об этом говорят сами жители – в общественных приемных партии, на встречах с депутатами, во время соцопросов. В региональных отделениях партии собрано заявок примерно на 2 млрд рублей на эти цели.

Кроме того, регионам требуются «живые» деньги на решение текущих вопросов. К примеру, средства пойдут на обеспечение жильем детей-сирот. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал этот вопрос принципиально важным для партии, поскольку он напрямую влияет на жизнь людей.

«Основные социальные проблемы в проекте бюджета решены, - пояснил парламентарий. - Вопрос обеспечения жильем детей-сирот — крайне болезненный для регионов. Несмотря на то, что средства ограничены, мы очень благодарны, что вы нашли возможность увеличить эту статью за счет Резервного фонда правительства. Это обязательства субъектов, но без федеральной помощи они, конечно, не справляются».

Еще одна тема — обеспечение лекарствами. Андрей Исаев напомнил, что по этому направлению сохранены все расходы — в том числе, и на помощь в борьбе с онкологическими, орфанными и сердечно — сосудистыми заболеваниями. А в течение трех лет они даже вырастут.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА КОНСТРУКТИВ

Что касается денег на выполнение социальных обязательств, они также заложены в бюджет-2021 в полном объеме. Средства пойдут на оплату труда бюджетников, выплаты на детей, горячее питание для школьников младших классов и дополнительные места в школах.

Партия также предложила предусмотреть в бюджете и расходы на патриотическое воспитание — летом по инициативе Владимира Путина приняли закон, согласно которому это становится обязательной частью образования в школах и вузах. На это нужны ресурсы.

«Мы с Андреем Анатольевичем Турчаком и коллегами хотим подготовить поправку в бюджет, которая бы обеспечила финансирование этой программы», — сказал Андрей Исаев.

Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за конструктивное сотрудничество.

«Хотел бы здесь отметить, что, обсуждая с «Единой Россией» непростые вопросы, связанные с приоритетами финансирования, естественно, с безусловным, безукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые государством соответствующим образом приняты и о которых неоднократно говорил Президент, вы делаете это ответственно, - отметил Михаил Мишустин. - Надеюсь, что мы обязательно найдём все решения, в том числе вопросов, о которых вы сейчас сказали».

Напомним, 12 октября, руководство партии встретилось с курирующими вице-премьерами — на встрече обсуждали финансирование социального блока, который должен составить порядка трети расходов государственной казны. В документ вошли предложения «Единой России», полученные в ходе реализации в регионах партийных проектов — жители направляли свои запросы депутатам, голосовали за инициативы, «Единая Россия» прорабатывала их совместно с органами власти на региональном и федеральном уровнях. Речь идет в частности о повышении качества жизни на селе – оно должно приблизится к городским стандартам. Только на строительство соцобъектов потратят больше 20 миллиардов рублей. Большой блок — благоустройство регионов. В общей сложности на это заложено 34,65 миллиардов рублей. Кроме того, ряд субъектов получит субсидии на обновление общественного транспорта, а также помощь в виде мобильных медицинских центров для населенных пунктов с численностью менее 100 человек.