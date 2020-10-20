Точные гонорары UFC редко становятся известными. Но считается, что Хабиб заработает на поединке с Гэтжи порядка 12 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последний раз Хабиб Нурмагомедов входил в октагон в сентябре 2019-го. За этот год изменилась многое – Covid-19 изуродовал мир до неузнаваемости, а Нурмагомедов из-за коронавируса потерял главного человека своей жизни и карьеры. В ночь с 24 на 25 октября Хабиб впервые выйдет на бой без поддержки отца, тренера и друга – Абдулманапа Нурмагомедова.

«Без отца иногда не понимал, что делаю»

Недавно Хабиба спросили: каково это, впервые готовиться к бою без отца? «Я в селе тренировался по два раза в день, но иногда даже не понимал, что делаю. Это было очень непростое время. Я по-прежнему думаю о нем. Но что мы можем сделать?», - отвечал Хабиб.

Конечно, Нурмагомедов-старший в последние годы не занимался с сыном непосредственно единоборствами. Хабиб в своем мастерстве уже достиг иного уровня. А Абдулманап, скорее, был стратегом и психологом, человеком, под взглядом которого невозможно расслабиться, нельзя не сделать то, что должен, и каждые 100 грамм не сброшенного веса кажутся преступлением.

Нурмагомедов-старший в последние годы не занимался с сыном непосредственно единоборствами. Хабиб в своем мастерстве уже достиг иного уровня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что у Хабиба с весом

Бой с Гэтжи должен показать, насколько Хабиб может заставлять себя работать на износ без отца, остается ли у него столько мотивации, чтобы продолжать месяцами мучать себя перед каждым боем. Ведь та же сгонка веса – это адская сушка. Иногда Нурмагомедову, чтобы войти в нужную категорию, необходимо сбрасывать почти 20 кг. И тогда нужны трехразовые тренировки, строгая диета из фруктов овощей и обезжиренного мяса и рыбы, а также сумасшедшее количество воды. За несколько дней до боя Хабиб почти полностью прекращает есть. Если этого не хватает, начинаются другие пытки – горячие ванны и сауна. Печень и сердце в таком режиме работают на запредельных нагрузках.

Сейчас с весом, говорят, у Нурмагомедова все хорошо. Тренер спортсмена Хавьер Мендес рассказывает, что Хабиб сбрасывает даже быстрее, чем к предыдущему бою – идет с опережением графика примерно на 1 кг. Хороший знак.

Сальто и слепота: с кем дерется Нурмагомедов

Недавно Хабиб рассказал, как его нынешний соперник Гэтжи помогал гонять вес – Джастин вытаскивал Нурмагомедова из горячей ванны и носил обессиленного товарища на руках. Эта история многое говорит о взаимоотношениях двух бойцов. Нет, они не друзья. Но у них один менеджер, они работают в одной команде и слово «уважение» - главное в их отношениях.

Но они довольно разные. Гэтжи умудряется обходится без острых конфликтов и без особого треш-тока перед боями, у него нет врагов масштаба Конора МакГрегора. Впрочем, Джастин способен на экстравагантные поступки. Чего стоит одно его сальто – трюк, которым он приветствует каждую свою победу. Недавно он признался, что исполнял свое фирменное сальто даже в церкви. Неудачно – приземлился на голову.

Когда-то Джастин едва не ослеп, и ему пришлось делать операцию на глазах. А тренеры перед этим шутили, что Гэтжи надо сначала нащупать соперника, чтобы знать, куда наносить удары. Бить он действительно любит – выбрасывает более 8,5 ощутимых ударов в минуту, и это один из самых высоких показателей UFC. Эксперты считают, что это главный козырь Гэтжи против Нурмагомедова. Если Джастин будет держать «Орла» на расстоянии и не даст ему перевести бой в борьбу, у него будут шансы.

Тактика Хабиб на предстоящий поединок проста, и он ее не скрывает. Нурмагомедов прямо в Instagram рассказал, что будет делать в бою: «Джастин очень хорошо бьет лоу-кики, левый хук. Мы работали над защитой, но сделали акцент на то, чтобы я мог его перебороть, передышать, прессинг, акцент сделали на это».

Прогноз и коэффициенты букмекеров на бой Хабиб - Гэтжи

Бойцы одного года рождения, у них одинаковые параметры, но послужной список Нурмагомедова (28 побед – 0 поражений) выглядит намного представительнее, чем у Гэтжи (22-2). Перед этим поединком Хабиб тоже явный фаворит у букмекеров: ставки на его победу принимаются со скромным коэффициентом 1,3; на поражение – 4,0. Кроме того, аналитики склоняются к тому, что бой будет завершен досрочно.

Сколько получит Нурмагомедов за бой с Гэтжи

Точные гонорары UFC редко становятся известными. Но считается, что Хабиб заработает на поединке с Гэтжи порядка 12 млн долларов. 8 млн он получит в качестве гонорара, еще 4 млн – как процент от продажи платных трансляций. Много это или мало для Нурмагомедова? За победу над Конором боец получил примерно столько же, поединок с Порье был оценен выше раза в полтора. Но даже 12 млн долларов – это приличная сумма для Хабиба. В свое время его отец оценил состояние сына в 100 млн долларов. Добавить к этой сумме еще десять процентов – неплохой заработок.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи. 24 октября. Трансляция на канале «Рен ТВ». Начало трансляции 22:30. Ориентировочное начало боя в 23:00.

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