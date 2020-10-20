В Барвихе неизвестный угнал внедорожник спортсменки и жены топ-менеджера стройхолдинга

В полицию Барвихи обратилась 34-летняя бегунья Марина Туктамышева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В полицию Барвихи обратилась 34-летняя бегунья Марина Туктамышева. Спортсменка рассказала полицейским, что стала жертвой кражи. Утром девушка оставила свой спортивный внедорожник Infiniti FX37 на парковке рядом с домом в элитной подмосковной деревне «Раздоры» и отправилась по своим делам. Вечером следующего дня Марина собралась немного прокатиться, вышла к машине и обнаружила, что ее на месте уже нет.

«С неохраняемой парковки рядом с одним из домов в подмосковной деревне Раздоры был угнан спортивный кроссовер Infiniti, принадлежащий 34-летней спортсменке Марине Туктамышевой. Девушка обнаружила пропажу авто через сутки после того, как увидела машину последний раз. Прибывшие на место происшествия оперативники изъяли с места следы обуви и шин», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере.

Марина Туктамышева - спортсменка, мастер спорта по бегу. Специализируется на дистанциях 100 и 200 метров. Чемпионка Сибирского федерального округа, финалистка первенства России среди молодежи, призер международных соревнований "мемориал Косанова". Супруг девушки входит в топ-менеджмент одного из крупнейших строительных холдингов России.