Мальчик вместо девочки: в мелодраме "Чужая" младенцев в роддоме поменяют местами

Олигарх Сазонов (Александр Наумов, слева) даже не подозревает, что его сын (Кирилл Кузнецов) - вовсе и не его сын… Фото: кадр из фильма

Помните симпатичного мафиози Розарио Агро из бессмертной комедии Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России"? Того самого, от которого еще никто не уходил и которому жена рожала одну дочку за другой? Герой новой четырехсерийной мелодрамы "Чужая" - российский коллега синьора Розарио, ибо он тоже получает в подарок от супруги исключительно дочек. При этом Владимир Сазонов - крутой бизнесмен, у него целая империя, которую надо оставить сыну. На дворе 90-е, кругом разборки, стрельба, и Владимир понимает, что наследником нужно обзавестись как можно скорее.

Будучи мужчиной прямолинейным, он перед очередными родами говорит жене: "Если опять будет девочка, уйду к другой!". Ошалевшая от таких напутствий женщина, которой, разумеется, врачи сообщают, что у нее опять будет дочь, вынуждена просить помощи у матери, ушлой дамочки, способной разрулить любую проблему. И предприимчивая мамаша, заручившись поддержкой продажных врачей, меняет свою внучку на чужого мальчугана. Дочери, чтоб не дергалась, говорит: умерла твоя малышка при родах, так что бери чужого мальчонку, я обо всем договорилась!

Все эти события займут буквально несколько минут экранного времени, а главная "санта-барбара" ждет нас впереди. Вы, наверное, уже догадались, о чем идет речь: да-да, младенцы, которых поменяли местами, вырастут, встретятся и полюбят друг друга. Остается только гадать, как сумеют "разрулить вопрос" русский Розарио Агро, его несчастная женушка и шустрая свекровь.

Разыгрывать эту увлекательную историю будут заслуженные деятели сериального искусства - Анна Андрусенко, Кирилл Кузнецов, Александр Наумов, Матвей Зубалевич... Добавят основательности актерскому составу и звезды советского кино - Людмила Нильская (предприимчивая мать жены Сазонова) и Анатолий Котенёв (настоящий отец мальчика).

24 октября

Россия 1, "Чужая", 21.00.