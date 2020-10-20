Звездопад Ориониды 21 октября 2020 года: где и когда его наблюдать

Метеоры потока Ориониды одни из самых ярких.

В среду, 21 октября 2020 года, можно будет наблюдать звездопад Ориониды. Ориониды – метеоры потока, рожденного шлейфом частиц, которые оставила после себя знаменитая комета Галлея (1Р/Halley), начали падать еще 2 октября, будто бы вылетая из созвездия Орион. В нем, давшем название потоку, находится его так называемый радиант.

Ориониды продолжат сыпаться вплоть до 7 ноября. Но пик их активности, которая начала возрастать с 16 октября, астрономы ожидают в ночи 21 и 22 октября. Предполагают увидеть около 20 «падающих звезд» в час. О чем напомнил Московский планетарий.

Орионидами намусорила комета Галлея, последний раз - в 1986 году.

Не исключено, что «звезд» будет больше – в последние годы поток вроде бы становится «гуще». И если повезет, то можно будет рассчитывать и на 30-50 метеоров в час.

Ориониды, кстати, очень быстрые - влетают в земную атмосферу на скорости около 66 километров в секунду, часто оставляют следы – треки, как их называют астрономы. Треки – как правило, белого цвета, среди которых иногда попадаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. И очень яркие – до +2,5m звездной величины, по оценкам специалистов Московского планетария, которые советуют наблюдать метеоры с полуночи местного времени до утра в юго-восточной части неба. Как они обещают, Луна в ночи максимум Орионид будет за горизонтом – скроется уже после 20:00 мск и наблюдениям не помешает.

Ориониды часто попадают в кадр астрономам-любителям.

Астрономов дополняют бывалые наблюдатели: надо вынести на улицу раскладушку и, хорошо утеплившись, лечь на нее, раскинув руки. Левая должна быть направлена на восток, правая - на юго-восток. А можно просто лечь ногами на юг. И смотреть прямо вверх. Что-нибудь, да разглядите. Если облака не затянут небо. А они, увы, могут.

Радиант Орионид находится в созвездии Ориона.

СПРАВКА МОСКОВСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ И «КОМСОМОЛКИ»

Впервые Ориониды задокументировал Эдвард К. Херрик, наблюдавший метеорный поток в октябре 1839 и 1840 годах. Спрогнозировать же следующее прибытие смог сын Джона Гершеля Александр Стюарт Гершель. В октябре 1864 года он насчитал 14 метеоров с радиантом в созвездии Ориона. В следующем году Гершель-младший подтвердил точку радианта.

Последний раз комета Галлея, махнув хвостом, максимально сближалась с Солнцем 9 февраля 1986 года. Следующий раз подобное произойдет 28 июля 2061 года, а затем — 27 марта 2134 года.

В хвост кометы Галлея Земля влетает дважды в год — в октябре и в мае. В октябре он посыпает нас Орионидами, в мае — Акваридами.

НЕБЕСНОЕ ШОУ ПРОДОЛЖИТСЯ

В ноябре ожидается прилет Таурид. За ними подтянутся Леониды

Тауриды — метеоры, вылетающие словно бы из созвездия Тельца, прибудут в начале ноября. Максимум активности этого потока ожидается с 11 по 12 ноября.

Точное происхождение метеоров потока Тауриды неизвестно. Скорее всего они «родственники» Тунгусского метеорита, который в свою очередь и в свое время, как считают многие астрономы, откололся от кометы Энке.

С 17 по 20 ноября начнут падать Леониды. Огненные струйки будут вылетать словно бы из созвездия Льва, которое и название метеорному потоку.

Леониды порождены кометой - Темпеля-Туттля.