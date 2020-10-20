Сверхспособности коронавируса: ученые узнали, как он обходит меры безопасности и социальную дистанцию

Рекомендуемая сегодня социальная дистанция в 1,5 метра далеко не во всех случаях является безопасной и есть ситуации, когда банальной медицинской маской уже не обойтись Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусу удалось разогнать человечество по домам, закрыть границы и парализовать мировую экономику. Почему вирус смог добиться таких фантастических успехов? Каким образом он оставил в дураках авторитетных экспертов, которые утверждали, что COVID-19 не переживет лета? Хотя его ближайшие аналоги - вирус гриппа и коронавирус Sars-Cov образца 2002 года (не путать с нынешним Sars-Cov 2 - Ред) в жаркую погоду выбрасывали белый флаг…

Группа ученых из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре под руководством профессора Яньин Чжу решила выяснить причины коварства COVID-19 и провела серию экспериментов, результаты которых заставляют нас пересмотреть тактику противостояния смертельно опасной заразе. Оказалось, что вирус способен хитроумно обходить меры безопасности и правила социального дистанцирования, которые до этого момента считались эффективными.

Яньин Чжу и его коллеги изучали, как изменяется распространение вируса в разном диапазоне температур (от 0 до 40 градусов Цельсия), влажности (от 0 до 92 процентов) и при разной скорости воздушного потока.

Главный вывод: рекомендуемая сегодня социальная дистанция в 1,5 метра далеко не во всех случаях является безопасной и есть ситуации, когда банальной медицинской маской уже не обойтись.

В экспериментах рассматривалась стандартная ситуация распространения человеком вируса Sars-Cov-2 во время разговора. Исследователи установили, что когда человек произносит спич, из его рта вылетают капли слюны и слизи со скоростью 4,1 метра в секунду. При этом температура капель составляет 33 ° C. А “дальнобойность” очень сильно зависит от окружающих условий:

- при температуре от 10 до 20 ° C и влажности воздуха около 80 процентов (а это типичные характеристики нынешнего московского октября) капли с вирусом совершенно спокойно путешествуют на расстояние 3,6 метра.

- при самых благоприятных условиях (температура близкая к нулевой и относительная влажность воздуха около 100%) вирус способен распространяться воздушно-капельным путем на расстояние в 6 метров.

- если капли с вирусом подхватывает воздушный поток, движущийся со скоростью 3 метров в секунду, то они могут преодолеть расстояние в 23 метра. Это говорит о том, что неправильная конфигурация системы вентиляции в помещениях может провоцировать распространение вируса.

Ученые нарисовали схему двух путей распространения коронавируса - воздушно-капельного (на графике обозначен синими крупными точками) и аэрозольного (мелкие красные точки)

Ученые отмечают, что воздушно-капельным путем распространения вирус предпочитает пользоваться в осенне-зимний период. А его живучесть в летнюю жару объясняется способностью “переобуваться”: когда выдыхаемые небольшие капли высыхают они превращаются в облако аэрозольных частиц, которые также успешно распространяют патоген. У аэрозольного пути свои преимущества (с точки зрения вируса, естественно - Ред). Воздушно-капельный путь имеет небольшой радиус действия, пролетев дистанцию в 1,5-3 метра капли оседают на землю. А вот аэрозольные частицы средним размером от 2 до 5 микрометров (примерно в 20 раз меньше толщины человеческого волоса) могут часами висеть в воздухе, перемещаться на большое расстояние и затем оседать на поверхности предметов. Таким образом, сухая, жаркая среда в летнее время становится благоприятным местом для накопления патогенов, а если в помещении включают вентилятор или кондиционер, то лучших условий для триумфа Sars-Cov-2 и придумать сложно. Поднятые ветерком мелкие аэрозольные частицы устремляются на рандеву с новым хозяином. Вдобавок для мелких частиц аэрозоля (в отличие от капель) обычные маски не являются препятствием. Взвешенные частицы, вдыхаемые человеком вместе с воздухом, способны глубоко проникать в дыхательные пути и вызывать заражения.

- Таким образом, мы установили, что летом вирус предпочитает распространятся с помощью аэрозольных частиц, в то время как зимой наибольшую опасность представляет воздушно-капельный перенос, - говорит соавтор исследования Лэй Чжао. - Это означает, что в зависимости от времени года и погодных условий людям, придется принимать различные адаптационные меры для предотвращения передачи этого заболевания.

В частности, в холодную и сырую погоду людям стоит увеличить социальную дистанцию друг с другом, чтобы выдыхаемые капли с вирусом не достигали цели. А в жаркую и сухую - подобрать качественную защитную маску или респиратор, чтобы защитить органы дыхания от проникновения аэрозольных частиц.

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