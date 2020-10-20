Касым-Жомарт Токаев открыл памятник Абаю и рассказал о его духовном наследии

Фото: www.akorda.kz

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил родину поэта и просветителя Абая Кунанбаева – город Семей. На прошлой неделе Токаев принял участие в церемонии открытия памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен» (Великий поэт Абай с сыновьями Акылбаем и Турагулом), осмотрел государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жиделі-Бөрлі» («Жидели-Бурли»), побывал на выставке книг, опубликованных в рамках серии «Мир Абая», презентации посвящённого творчеству поэта многотомного труда доктора филологических наук, профессора Мекемтаса Мырзахметулы. Также Токаев ознакомился с археологической выставкой «Золото Великой степи» и встретился с учёными-абаеведами.

Защитник интересов государства, сторонник идеи единства народа

В нынешнем году Казахстан празднует 175-летие великого поэта. Президент страны отметил, что, несмотря на печальное совпадение юбилейных торжеств с пандемией коронавируса, в Казахстане были приложены максимальные усилия для того, чтобы достойно почтить память Абая.

«С этого года 10 августа стало праздником – «Днём Абая». Произведения поэта изданы в переводе на десять языков и направлены в лучшие библиотеки мира. При наших посольствах за рубежом открыты центры Абая. Но это только первый шаг. Думаю, в будущем мы сможет открыть институты Абая. При Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилёва создана академия Абая, в которой будут систематически исследовать творчество поэта. Начал вещание телеканал «Абай». В высших учебных заведениях введено преподавание курса «Абаеведение». Город Семей, сыгравший особую роль в становлении казахского общества, был признан историческим центром. Всё это было сделано для того, чтобы приобщить молодое поколение к бесценному наследию великого мыслителя. Мы добились значительного прогресса в продвижении философии Абая в тюркском мире», - сказал Токаев.

Фото: www.akorda.kz

Он привёл цитату из статьи первого президента страны Нурсултана Назарбаева «Духовное завещание Абая»: «Великий поэт стал нравственным ориентиром народа на пути в будущее». И подчеркнул актуальность духовного наследия поэта и философа. «Абай – защитник интересов государства, сторонник идеи единства народа. Своими произведениями он внёс большой вклад в развитие нашей страны. Великий поэт призывал к объединению нации и созданию справедливого общества. Предлагаемая нами концепция «Слышащего государства» является продолжением его установок. Совместное обсуждение проблем государством и гражданами - признак цивилизованного общества. Такой обмен мнениями повышает доверие общества к правительству и укрепляет стабильность. Можно утверждать, что великий Абай стоит у истоков этой идеи, объединяющей власть и народ», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что стратегической задачей руководства страны является формирование новой национальной идентичности. По его словам, в этом деле нет более мудрого наставника, чем Абай.

«Мы придём к процветанию, если будем изучать наследие поэта. Ответы на все интересующие нас вопросы – в бессмертных стихах и мудрых словах хакима Абая. Заповедь великого мыслителя «Не думай о выгоде, думай о чести, стремись знать как можно больше» – яркое тому подтверждение. Общество, к которому стремится Абай, – это идеальное общество «совершенного человека» с развитым интеллектом и ясным сознанием. Понятие «совершенного человека» находилось в центре поисков новаторской философии того времени. Можно сказать, что Абай опередил своё время. Такие понятия, как «Цельная натура» в русском языке или «A person of integrity» в английском, появились намного позже. В строительстве нового общества мы должны опираться на наследие поэта и потенциал нашей интеллигенции. Образование и просвещение должны стать нашей национальной идеей», - подчеркнул президент Казахстана.

Он отметил, что в нынешнем году в республике прошли акции просветительского характера, которые продолжатся и после того как закончится Год Абая. Книги поэта переведены на английский, испанский, арабский, турецкий, китайский, немецкий, итальянский, французский и японский языки. Владеющий несколькими языками президент высоко оценивает качество переводов.

Фото: www.akorda.kz

«Перевод и издание произведений Абая на самых распространённых языках мира является уникальным международным культурным проектом. Он открывает человечеству новые грани казахской культуры, даёт возможность читателям со всего света ознакомиться с самобытным творчеством Абая, его глубокой философией и непревзойдённой лирикой», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи с учёными он рассказал о том, какой видит роль интеллигенции, подчеркнув, что её высокая миссия заключается в сохранении национальных ценностей.

«В 60-е годы прошлого века наши литераторы способствовали возрождению духа нации. В период оттепели писатели создавали произведения, глубоко отражающие интересы людей. В первые годы независимости интеллектуалы призывали народ к сплочённости и единству. Они внесли неизмеримый вклад в систематизацию нашего духовного наследия и возрождение нашей истории. Интеллигенция создала летопись молодого государства и передала её нынешнему поколению. Её задача на современном этапе - сформировать новый облик нации, внести свой вклад в повышение её нравственных качеств», - отметил глава Казахстана.

Он также заявил о том, что уважение к родному языку и литературе нужно воспитывать в детях со школьной скамьи. «Здесь нужны единые подходы. В связи с этим необходимо в полной мере использовать потенциал школы-интерната имени Абая в Алматы. Учебный процесс в этой школе с углублённым изучением казахского языка и литературы должен стать образцом для других учебных заведений. Школу необходимо модернизировать в соответствии с современными требованиями и сделать образцовым учебным заведением под названием «Школа Абая». В будущем мы должны подумать об открытии школ Абая», - считает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того президент Казахстана посетил дом-музей поэта и мемориальный комплекс «Абай-Шакарим», который находится под городом Семей в Абайском районе Восточно-Казахстанской области. «В рамках 175-летия великого поэта эти объекты были отремонтированы и реконструированы в соответствии с современными требованиями. Вдоль пешеходной дороги, ведущей на вершину комплекса, были выложены гранитные камни. Посажено около 200 елей, воздвигнута куполообразная крыша амфитеатра, на входной площади возведены масштабные конструкции.

Фото: www.akorda.kz

В целом, в Абайском районе в честь юбилея проделана большая работа. В частности, на родине поэта в Сырт Каскабулаке был проведён капитальный ремонт, заасфальтированы подъездные дороги. Территория родника, из которого Абай пил воду, была облагорожена, посажены ели и платаны, установлены мраморные плиты, на которых высечены 45 слов назидания поэта. Установлена стела «Туғанда дүние есігін ашады өлең» («При рождении двери мира открывает поэзия»). Кроме того, была расширена и благоустроена территория кладбища Акшокы, где похоронены Кунанбай и представители его рода», - пишет пресс-служба президента РК.

«Он был очарован тонкостью чувств русского романса»

Как уже говорилось, в нынешнем году Казахстан отмечает юбилей поэта, чьё значение для национальной культуры можно сравнить со значением Пушкина для русских. Не так давно при поддержке посольства Республики Казахстан в России открылась посвящённая поэту цифровая экспозиция «Абай Кунанбаев-175», состоящая из семи разделов. В разделе «Слова назидания» опубликованы притчи и философские трактаты классика. С его поэтическими произведениями можно познакомиться в разделе «Стихи». В разделе «Музыка» можно послушать романсы Абая-композитора. «Он был очарован тонкостью чувств русского романса, душевностью народных песен, хорошо знал творчество таких русских композиторов, как Глинка, Алябьев, Варламов, Рубинштейн. Есть цикл песен, созданных на основе стихов, переведенных с русского языка», - говорится в разделе.

Фото: www.akorda.kz

В других разделах можно увидеть портреты Абая и памятники, посмотреть посвящённые ему фильмы, прочитать знаменитую книгу Мухтара Ауэзова.

В нынешнем году в Казахстане и за пределами республики наследию поэта посвящено более 500 различных мероприятий.

В январе в социальных сетях был запущен проект #Abai175. Челлендж-проект запустила казахстанская школьница Ляйлим Шырак, передавшая эстафету президенту Касыму-Жомарту Токаеву, прочитавшему отрывок из стихотворения Абая. Другими участниками поэтической эстафеты стали министр культуры и спорта Казахстана, министр образования, певец Димаш, основатель компании Alibaba Group Джек Ма, всемирно известный актёр Джеки Чан. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва открыл литературный марафон «Путь Абая» по одноименной книге Ауэзова, в котором приняло участие 20 тыс. человек.

Фото: www.akorda.kz

Огромный портрет поэта украсил стену многоэтажного дома на Проспекте Абая в столице Казахстана.

Юбилей казахского поэта отмечается и в России. У памятника классику на Чистопрудном бульваре в Москве прошла музыкально-поэтическая акция, в которой приняли участие музыканты, артисты и поклонники творчества Абая. Ранее в поэтическом проекте «Читаем Абая вместе» приняли участие сотрудники Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина. К флэш-мобу #Abai175 присоединился глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, прочитавший стихотворение поэта на казахском языке.