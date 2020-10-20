Российская молодежка начнет чемпионат мира по хоккею матчем со сборной США

Как сообщает официальный сайт ИИХФ, из-за пандемии COVID-19 чемпионат мира не может быть проведен при зрителях. Фото: ТАСС

Как сообщает официальный сайт ИИХФ, из-за пандемии COVID-19 чемпионат мира не может быть проведен при зрителях. Вместо этого все участники будут находиться в “соревновательном пузыре” и играть на одной ледовой арене в Эдмонтоне, которая недавно успешно принимал плей-офф Кубка Стэнли.

Поскольку все десять команд «толкаются» на одной площадке, расписание игр принимает необычную форму, впервые с 2005 года чемпионат мира стартует на день раньше - 25 декабря. Открывать соревнования будет матч Швейцария – Словакия, следом сыграют Германия с Финляндией, а завершит первый игровой день встреча Россия – США, когда у нас уже будет ранее утро 26 декабря (См. расписание).

Остальные команды выйдут на лед во второй день, включая хозяина первенства Канаду, которая встретится со сборной Германии.

Вот как выглядит расписание матчей сборной России:

26 декабря (05:30 мск). США — Россия;

28 декабря (05:30). Россия — Чехия;

30 декабря (05:30). Россия — Австрия;

31 декабря (05:30). Швеция — Россия.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Стадия плей-офф пройдёт с 2 по 6 января 2021 года.

Любопытно, что все участники будут закрыты в «соревновательном пузыре» с 20 декабря, и до старта ЧМ успеют провести еще 10 выставочных игр. Наша сборная сыграет с командами Словакии (22 декабря, 05:30 мск) и Канады (24 декабря, 02:30).