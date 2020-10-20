В Забайкалье в рамках нацпроекта в 2021 году отремонтируют более 260 км дорог

Дороги и инфраструктуру восстановят в 11 районах региона Фото: Shutterstock

В Забайкальском крае утвержден перечень региональных дорог, которые будут отремонтированы в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется, что ремонтные работы пройдут в 11 районах региона, а всего будет восстановлено 261 километр дорог.

«Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал для Забайкалья и Читы беспрецедентным по объему ремонта в нашем регионе. Одни дороги у нас не ремонтировались десятилетиями, другие - с момента строительства. Мы получаем отзывы от жителей разных районов, с помощью такой «обратной связи» нам удалось сформировать картину приоритетных направлений ремонта на следующие годы», - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

Также министр отметил, что обратная связь от жителей региона помогает определить те участки дорог, которые необходимо отремонтировать, но которые по тем или иным причинам невозможно включить в программу нацпроекта.

Добавим, что в этом году дорожники уже начали ремонт первого участка региональной дороги Баляга-Ямаровка. Это единственная дорога, которая ведет от федеральной трассы «Байкал» в Красночикойский район, где проживает более 17,5 тысячи человек. Именно по ней местные жители добираются за медицинской помощью в Читу, а местные студенты ездят на учебу. Учитывая высокую социальную значимость этого участка, в рамках нацпроекта решено отремонтировать около 120 километров поэтапно до конца реализации проекта.

Алексей Гончаров подчеркнул, что общий объем запланированных работ на будущий год с учетом дорог Читинской городской агломерации достигает более 300 километров.

Работы по восстановлению дорог у регионе будут вестись в Александрово-Заводском, Агинском, Балейском, Дульдургинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Шилкинском, Шелопугинском, Читинском районах Забайкальского края.

Что касается краевой столицы, то утвержденный список улиц, подлежащих ремонту, будет опубликован уже в ближайшее время.

Напомним, в текущем году в Забайкальском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтные работы проходят на 190 километрах дорог.