Помощник Юрия Трутнева по вопросам развития Северного Кавказа Андрей Бородин посетил Чечню и Кабардино-Балкарию

Кроме того, участники совещания обсудили план реализации поручений Юрия Трутнева, которые он дал во время рабочего визита в Северо-Кавказский федеральный округ.

Также, помощник вице-премьера посетил и всероссийский турнир по боксу класса «А» среди мужчин на призы Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Во время церемонии награждения Андрей Бородин вручил удостоверения мастеров спорта боксерам, которые выполнили норматив на этом турнире. Добавим, что Андрей Бородин сам является мастером спорта по боксу.

В Кабардино-Балкарской республике Андрей Бородин встретился с главой региона Казбеком Коковым. С ним обсудил вопросы социально-экономического развития и выполнение поручений Юрия Трутнева.

Справка:

Юрий Трутнев заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Курирует развитие Дальнего Востока и Арктики, при этом, по поручению Президента России Владимира Путину получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития