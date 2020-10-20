Владимир Соловьев назвал ведущих журналистов наследниками великого Левитана

Сегодня телеведущий Владимир Соловьев празднует 57-ой день рождения Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Сейчас столько острых тем, как Владимир Соловьев умудряется в течение одного вечера их все осветить? Меняет участников, дает указания Жириновскому… Какое-то второе дыхание у вас открылось или что?

- Да, честно говоря, у меня и первое не закрывалось. Мне нравится то, чем я занимаюсь и кажется, что это вообще залог хорошего настроения любого мужчины, когда он занимается любимым делом и это дело востребовано.

Хотя иногда я думаю, что с радостью поменял бы такую бешеную активность на спокойствие в мире. Потому что, к сожалению, ведь так часто бывает, что для нас это просто темы, а для многих это боль, кровь и страшные трагедии - как то, что сейчас происходит в Карабахе.

И когда я эти передачи делаю, то надо, конечно, взвешивать каждое слово и понимать ситуацию в мире, но главное - помнить о национальных интересах Российской Федерации, потому то, что сейчас происходит и то, как развиваются события вокруг нашей страны, это новые вызовы.

Но мне как раз достаточно просто делать программу, потому что есть совершенно фантастический круг экспертов, они настолько глубоки, что каждый из них сам может часами освещать проблемы сегодняшнего дня и предлагать методы их разрешения и подходы. Поэтому мне всего лишь надо им не мешать.

- За отчетный период после предыдущего интервью вы вошли в книгу рекордов Гиннесса, как человек, который больше всего времени провел в эфире. Кто-то сидит с секундомером? Скажите, вас теперь наградят за это?

- Ну, меня уже наградили. Мне уже диплом вручили. То есть, это же вопрос такой условный. Скорее, это констатация, а не награда. Тем более, что это было еще тогда, когда Ютюба у меня не было. А сейчас с Ютюбом так и еще больше работы. Но опять же, я не считаю часы. Готов еще больше времени трудиться. Есть только одна проблема - в сутках всего лишь 24 часа!

- Вы по утрам бегаете по-прежнему?

- Я бегаю вовсю. Я бегаю много. Просто разные графики. Чтобы контрразведчики не всегда могли отследить, где это проходит, я трассу регулярно меняю, да.

- Значит так: прошлый раз у вас было восемь детишек, трое внуков …

- Сейчас у меня четверо внуков. Тимофей добавился.

- Здорово. Значит, один вопрос дурацкий: Соловьева депутат Гончаренко, ваш любимый, пытается в интерпол объявить. Как вы к этому относитесь?

- Да это… я даже не знаю, кто этот человек… Это украинский, что ли?

- Да, Гончаренко, вы его несколько раз упоминали.

- Ну, пусть возьмет билетик и в очередь запишется.

- Так. А Дмитрию Гордону (который тоже украинский) почему вы отказали в интервью?

- А он кто такой, чтобы ему интервью давать? Я, что, сейчас буду со всякой нацистской нечистью разговаривать? Как вы себе представляете, чтобы наследники Левитана нацистской бандеровской нечисти еще интервью давали? Нет. Он негодяй. Он преступник. При том, мы же с вами помним, что он впрямую заявляет, что он сотрудник СБУ и то, что делает - это в интересах структуры, которая, не стесняясь, проводит теракты на территории Донбасса, а потом похваляется убитыми людьми. С таким разговаривать должен не я, а следователь, где-нибудь в районном суде.

- Понял. А Соловьев - наследник Юрия Левитана, правильно?

- Не я один. Это традиция ВГТРК. Ну, слушайте, ну, посмотрите на блистательных корреспондентов «Комсомольской правды» - Саша Коц, Дима Стешин - ну, чьи они наследники? Они наследники великой советской традиции военной журналистики. Посмотрите на моих коллег на ВГТРК. Ну, я могу перечислять, у нас там весь спектр от Дмитрия Константиновича Киселева, Жени Попова, Олечки Скабеевой. И Женя Поддубный, и Саша Сладков, и Андрюша Медведев, и Андрей Кондрашов, это Маргарита Симоньян, которая у нас работала. Да, мы все наследники Левитана.

- Согласен. И еще одна традиция сложилась у нас. Владимир, вы обычно поете на радио «Комсомольской правды».

- Надо подумать… (Поет). Это вечная классика и, учитывая, что лето прошло, но оно было хорошим… Несмотря на коронавирус и все прочее.

Мне понравилась сегодня мудрая шутка: «И это жуткое время когда-нибудь назовут добрыми старыми временами».

- Владимир, с днем рождения! Спасибо за оптимизм!