«Рядом лежал альбом с рисунками мертвых людей без глаз»: В общежитии МАИ нашли тело студента

Источник уточнил, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели студента Московского авиационного института. По предварительной информации, молодой человек покончил с собой.

- В дежурную часть из общежития МАИ на улице Лациса позвонили днем в понедельник, 19 октября, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Звонил охранник. В одной из жилых комнат нашли труп студента. Парня хватились, когда он не пришел на занятия, попросили охранника проверить его комнату. Предварительно судмедэксперты установили, что молодой человек скончался еще накануне ночью, около полуночи.

По словам источника, умершего парня звали Артем Пильненький. 18-летний студент был родом из Луганска, являлся гражданином ЛНР, и учился на втором курсе института.

- Оперативники изучили личные вещи парня, - продолжает источник. - Предсмертную записку не нашли. Но рядом с телом обнаружили другую странную вещь - альбом, в котором было много разных странных рисунков. Мертвые мужчины и женщины, головы без глаз, скелеты.

Соседи по комнате рассказали, что альбом принадлежал покойному.

Один из сокурсников парня сообщил полицейским, что «у Артема иногда случались перепады настроения».

Источник уточнил, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительная версия - самоубийство. В причинах сейчас разбираются следователи.