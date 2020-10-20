Навсегда останется красавицей Элен Курагиной: Ирина Скобцева любила сниматься в комедиях и никогда не жаловалась на роли

Ирина Скобцева никогда не жаловалась на свою актерскую судьбу, считала, что сыграла достаточно ролей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Скобцева скончалась утром 20 октября в паллиативном отделении Центральной клинической больницы.

О смерти народной артистки РСФСР сообщила кинокомпания Art Pictures, основанная ее сыном Федором Бондарчуком. «Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда», - откликнулась у себя в Инстаграме первая невестка Скобцевой Светлана Бондарчук.

В памяти зрителей Ирина Скобцева навсегда останется красавицей Элен Курагиной из киноэпопеи «Война и мир» и прелестной Дездемоной из экранизации шекспировской трагедии. При этом сама Ирина Константиновна говорила, что одна из ее любимейших ролей – это фотограф Лидочка из комедии Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи".

Она вообще любила комедийные роли. Хотя изначально выбрала себе серьезную профессию искусствоведа. Вместо съемок в кино вполне могла работать экскурсоводом, например, в Третьяковской галерее.

Скобцева закончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Во время учёбы довольно успешно играла в студенческом театре. Поэтому после окончании университета пошла не в музей, а поступила в Школу-студию МХАТ. Правда слава к ней пришла не на театральных подмостках.

Она дебютировала на большом экране в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло». На следующий год за роль Дездемоны Скобцева получила звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Но не это стало главной наградой за кинодебют.

Именно на съемках «Отелло» вспыхнул ее роман с партнером по фильму Сергеем Бондарчуком. Как позже будет рассказывать сама Ирина Константиновна, в сцене венчания Дездемоны и Отелло Скобцева и Бондарчук играли так, словно это была настоящая церемония их бракосочетания. В 1959 году они поженились. Парадокс жизни заключается в том, что Ирины Константиновны не стало через полгода после смерти ее главной соперницы - первой жены Бондарчука, актрисы Инны Макаровой.

Ирина Скобцева никогда не жаловалась на свою актерскую судьбу, считала, что сыграла достаточно ролей. И не только в фильмах своего мужа – выдающегося режиссера. По ее признанию, она редко получала у Бондарчука роли без проб. Например, на роль Элен в «Войне и мире» режиссер пробовал всех актрис-красавиц СССР. Ирина Константиновна была убеждена, что получила Элен в честной конкуренции.

Когда Бондарчука не стало, чтобы не утонуть в своем горе, отвлечься, она стала еще больше играть в кино – в основном в любимых комедиях и сериалах. В ее фильмографии около сотни картин.

Вдова режиссера Сергея Бондарчука умерла на 94-м году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем не менее свою жизнь, в том числе и творческую, она всегда делила на два периода - до смерти Бондарчука и после. Говорила, что годы жизни с Сергеем Федоровичем были самыми счастливыми. Она никогда не считала себя сильной женщиной, Бондарчук всегда был для нее поддержкой и опорой не только в профессии.

Она сумела до старости сохранить прекрасную физическую форму, хотя не придерживалась диет, не занималась физкультурой, пластические операции тоже не делала. И говорила, что неплохо выглядит благодаря генетике, доставшейся от ее мамы и бабушки. Вот только в последние месяцы она сильно сдала.

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