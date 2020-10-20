Дом за 18 миллионов, отношение к Земфире и сорванная свадьба: главное из интервью Монеточки

Монеточка рассказала видеоблогу «Вдудь» много интересного

Тонкоголосая и неформатная певица Монеточка, которая пару лет назад выстрелила с альбомом «Раскраски для взрослых», после чего ее на полном серьезе сравнивали с Земфирой (легенда русского рока даже вступила в заочную перепалку с молодой девушкой), выпустила еще один сольный альбом — «Декоративно-прикладное искусство», в связи с чем видеоблогу «Вдудь» рассказала много интересного: о гордыне, сорвавшейся свадьбе и русском роке.

Про новый дом

«Я купила себе дом с видом на горы в Розе Хутор, получается, на Новый год (2020). До этого часто приезжала сюда работать — писала музыку, брала с собой синтезатор. Одну-две недели побыть в одиночестве. Это для меня место силы. Тут можно спокойно побыть, местами даже интернет не ловит. А потом подумала: «Если мне тут так нравится, почему бы не вложить в это место все свои накопления?» Мы купили старенький маленький домик, не как у соседей, смешной дурачок. Начали с папой ремонт — сносили облицовку, стены, меняли крышу и получилось мило и уютно. Получилось около 18 миллионов рублей. Для глаза и мозга важно смотреть в дальнюю точку — на несколько километров вперед. Где в городе можно посмотреть на такое?»

Про перестройку и кидал

«Я как пчела-разведчица проведала территорию Москву, после чего вся семья туда перебралась — сестра с детьми, тетя, мама, остался только папа. Мы его тоже со временем уговорим. Наличие родни рядом облегчило жизнь. Потому что мне пришлось принять ряд жестких решений по поводу, кому, зачем и когда давать интервью, ходить ли на тусовки, сколько у меня концертов и так далее. Так обидно, что со мной так поступили (бывший менеджер певицы Евгений Крамар должен ей крупную сумму денег)...И до сих пор признанную обеими сторонами конфликта задолженность не могу получить. Я не единственная, кто с этим столкнулся. Это был важный жизненный урок».

Про диагнозы

«У меня с детства есть диагноз, который ставят, пожалуй, всем жителям городов — вегето-сосудистая дистония, это штука, которую не лечат, а прописывают глицинчик. На западе нет такого понятия. Под аббревиатурой ВСД может скрываться шесть разных диагнозов, некоторые из которых очень серьезные. Только при переезде в Москву начала разбираться с этим, начала принимать лечение. Часть этой терапии — психолог. Смотрю сейчас некоторые старые интервью и понимаю: девочка немного помешалась на себе. Грубила ли я тогда организаторам и относилась ли к окружающим с презрением? Никогда не слышала такого. Стараюсь не позволять таких вещей. Мне было бы страшно это делать».

Про свадьбу

«У меня было колечко на пальчике и в прошлом году должна была быть свадьба. Мальчик, с которым мы встречались на тот момент (сценарист Егор Лоскутов), сделал мне предложение, и мне очень хотелось этого на самом деле. По тому, как мне описывали мир родители и как заканчивались диснеевские мультики, было ощущение, что с белым платьем и браком придет в мою жизнь счастье и уверенность. Появится стабильность хоть в чем-то. Но когда дело дошло до свадьбы, мы рассказали родителям, я очень испугалась. Поняла, что мне это не нужно, меня это напрягает, и я не готова к этому. Пришлось все снять и отдать обратно. Очень рада, что так сделала, потому что иначе сбежала бы со свадьбы. Не смогла бы сказать «да».

Про «Ленинград»

«Все хорошо в меру. Эти песни казались мне забавными. Но должны же быть границы! У папы был большой диск, он вставлял его в дисковод и по дороге от дома до дачи три часа без повтора мы слушали это. Сотни треков! Мама все время ругалась на папу: «Выключи, Андрей, ведь Лиза слышит». А он отвечал: «Ничего, пусть слышит!». Думаю, это повлияло на мой взгляд на песни. Пошло на пользу».

Про русский рок

«Для меня это концепция и мир, в который я не была погружена лично, не была ни на одном концерте. Но слышала много историй от тех, кто внутри, Нойза МС, Чачи, и для меня это как 90-е. Еще один сказочный сундучок. И это стало модно. На концерте Хаски и многих других современных артистов звучит рок-инструментал. Мне кажется, что рэп-культура не может развиться, потому что к ней привлечено много внимания, ее популярность стала рамками. А джаз и рок, которые в стороне, могут позволить себе клевые внутренние метаморфозы. У меня есть предчувствие, что в этих условиях рок может переродиться»

Про Земфиру

«Мне сложно отделять творчество человека от его личности. И песни Земфиры (после того случая с критикой «омерзительного» тембра голоса Монеточки — Авт.) стало сложнее слушать. Как только узнаешь о какой-то черте характера, негатив начинает видеться в каждой песне и строчке: неуверенность и агрессия. Я вижу это везде в ее творчестве, не могу иначе воспринимать. Хотя раньше мне нравились ее песни. Отрицать талант даже не буду пытаться. Прекрасный поэт и композитор».

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