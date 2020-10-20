Конференция «Территория финансовой безопасности» пройдет онлайн

Участие бесплатное. Предварительная регистрация и подтверждение организаторов обязательны

28 октября состоится V Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «ТЕРРИТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». В этом году, в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции конференция состоится в онлайн формате.

Организаторы – Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Конференция пройдет при поддержке Банка России и станет ключевым российским событием Международной недели инвесторов – 2020 (World Investor Week-2020), проводимой под эгидой Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

В конференции примут участие представители финансовых регуляторов, центральных и национальных банков стран ЕАЭС, а также других международных компенсационных систем, финансовые омбудсмены, руководители общественных организаций по защите прав потребителей финансовых услуг, компаний - профессиональных участников финансового рынка, СРО финансового рынка, представители экспертного и научного сообщества, волонтеры финансового просвещения, частные инвесторы, профильные и общественно-политические СМИ.

На конференции особое внимание будет уделено вопросам:

Актуальность создания «зоны безопасности и комфорта» потребителей финансовых услуг в рамках единого финансового рынка ЕАЭС;

Цифровая революция и финансовая безопасность граждан;

Эффективные меры противодействия недобросовестным практикам и финансовым пирамидам;

Безопасное инвестирование.

Подробнее о конференции: https://conference.fedfond.ru/2020/

Участие бесплатное. Предварительная регистрация и подтверждение организаторов обязательны. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://conference.fedfond.ru/2020/registratsiya/

Информационный партнер конференции – ИД «Комсомольская правда».