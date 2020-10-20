Мишустин объяснил смысл санкций Запада к России: «Наш интересный народ вызывает зависть у соседей»

Во вторник премьер Михаил Мишустин поучаствовал в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник премьер Михаил Мишустин поучаствовал в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Главными темами стали коронавирус и цифровая экономика.

- Борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание, что нужно делать в экономике, здравоохранении. Есть возможности действовать на опережение. Мы гордимся, что первая в мире вакцина — российская, - заявил Мишустин.

Ведущий поинтересовался у Мишустина, согласился бы он занять пост премьера, если бы заранее знал, что начнется пандемия. Ведь именно коронавирус стал главным вызовом для образованного в начале года правительства Мишустина.

- А вы бы хотели жить в Сочи? - вместо ответа спросил Мишустин ведущего.

- В Сочи нет, - признался тот.

- Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорят, - пояснил Мишустин. - Это я вам с юмором ответил. Но предложение занять пост премьера не оценивается по рискам того, что случится после. Если такое доверие оказано, думаешь, как оправдать ожидания людей. Вообще любая серьезная позиция, лидерство — это про ответственность. Это так и надо воспринимать, как ответственность, ограничения для личной жизни и вызов, чтобы много работать, - рассказал Мишустин.

Говоря о санкциях Запада, Мишустин заметил, что Россия «справляется с ними хорошо».

- Сколько ни возьмите, лет 100-150 последние всегда были какие-то санкции. Не знаю почему, наверное, наш талантливый и интересный народ вызывает, зависть или какие-то другие чувства у соседей, - предположил Мишустин и понадеялся, что в будущем антироссийских санкций станет приниматься меньше.

Премьер заметил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции.

- Мы всегда разделяли международные ценности и будем следовать международному сотрудничеству, - сказал премьер.

Ведущий дискуссии поинтересовался у Мишустина, кто из исторических личностей вызывает у него восхищение и кто ему близок.

- Без сомнения, президент России Владимир Путин вызывает восхищение. Столько лет нести ответственность за людей, развитие страны... - заметил Мишустин. - В исторической перспективе я бы назвал Сергея Павловича Королева. Я горжусь тем, что дружу с его внуком, хирургом Андреем Королевым. Сергей Павлович — человек, на которого хочется быть похожим в том числе, в тех вещах, которые делает правительство.

Еще одним примером для подражания Мишустин назвал американского предпринимателя, инженера и одного из основателей компании Apple Стива Джобса.

- Мы познакомились с ним в начале 90-х. Очень мудрый был человек. Он говорил, что важно упрощать сложные вещи, чтобы объяснять их большинству. Он в этом смысле сделал огромный задел, и сегодня мы пользуемся теми технологиями, которые он заложил, - заметил Мишустин.

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