Цена неправильного перевода: Как ошибки ставили мир на грань войны

Американская атомная бомба упала на Хиросиму из-за неточного перевода

Писатель Татьяна Толстая подметила одну забавную, и в то же время опасную по сути игру двух слов – traditore и traduttore. Так звучат на итальянском языке «переводчик» и «предатель»: ошибка всего лишь в одном звуке, а как меняется смысл.

Ошибки в переводе с одного языка на другой порой ставили мир на грань войны. Или обходились в громадные суммы. Становились причинами международных скандалов. Но все же гораздо чаще – поводом для шуток и анекдотов.

ЛУЧИСТЫЕ РОЖКИ

Самый известный анекдот про неправильный перевод, сделанный в древности, рассказывает про целибат. Якобы в первоисточнике переводчик вместо celebrate (т.е. празднуй, радуйся жизни) прочитал и перевел почему-то как celibate (храни обет безбрачия). Чем и обрек целые поколения католических священнослужителей на пожизненное воздержание от плотских удовольствий.

Конечно же, библейские свитки были написаны вовсе не на английском. Но в истории религий есть вполне реальные случаи ошибок перевода.

Наиболее древняя дошла до нас со времен жизни ставшего впоследствии покровителем всех переводчиков Иеронима Стридонского (св. Иеронима) и получила множественные наглядные подтверждения.

Примерно с 380 года н.э. до самой своей смерти в 420 году Стридонский занимался созданием латинского перевода Священного Писания (Вульгаты), в котором он опирался на тексты Ветхого завета и их греческие переводы.

Описывая момент возвращения Моисея с горы Синай после общения с Богом, Иероним написал, что лицо пророка стало «рогато». Именно таким образом он перевел древнееврейское слово «керен», действительно означающее «рог». Видимо Иероним не знал, что у древнееврейского слова «керен» есть еще и омоним, который можно (и в данном случае нужно было) перевести как «луч». Лицо Моисея после общения с Всевышним лучилось, сияло.

Но, в результате, более поздние изображения Моисея обзавелись рожками, включая знаменитую статую работы Микеланджело, которая с 1515 года по наши дни стоит в базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи в Риме.

СТО ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ

После победы над гитлеровской Германией участники Потсдамской конференции в ультимативной форме выдвинули к Японии требования о немедленной и полной капитуляции. В случае отказа союзники грозили Стране восходящего солнца немедленным и полным уничтожением.

Спустя три дня тогдашний японский премьер ответил, что его правительство «предпочитает промолчать». Однако, употребленное им слово «mokusatsu» было переведено на английский как «мы игнорируем это».

США такая формулировка озлобила, и меньше чем через неделю американская атомная бомба упала на Хиросиму, а еще через три дня бомбардировке подвергся город Нагасаки.

Согласно официальным данным, в момент нанесения ядерного удара в обоих городах погибло 225 тыс. человек, а почти полмиллиона жителей стали жертвами радиационного излучения.

МЫ ВАС ПОХОРОНИМ

В самый разгар холодной войны, в 1956 году, советский лидер Никита Хрущев выступил с зажигательной речью во время приема в польском посольстве. Фраза, которая была адресована гостям из западных стран, потрясла многих.

«Нравится вам это или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним!», – заявил Хрущев.

Вечером того же дня слова «We will bury you!» появились в большинстве англоязычных СМИ и были восприняты едва ли не как объявление войны. Советским дипломатам пришлось срочно доказывать, что фраза вырвана из контекста, а импульсивный Никита Сергеевич имел в виду не прямое действие, а лишь пропагандистский лозунг, обращенный к капиталистам, в значении «Мы вас переживем». Впрочем, в этом случае ошибка перевода не столь очевидна.

СЕМЬДЕСЯТ ОДИН МИЛЛИОН

В 1980 году 18-летнему испаноязычному жителю Флориды стало нехорошо. Прибывшим медикам мать юноши попыталась втолковать на ломанном английском, что ее сын недавно обедал в кафе и, возможно, отравился. Женщина несколько раз использовала испанское intoxicación – «отравление».

Врач услышал «intoxicated», что можно перевести как передозировка. Именно от этого и стали лечить парня, которому становилось все хуже и хуже.

Когда же медики поняли, что причиной тяжелого состояния пациента стал вовсе не алкоголь или наркотики, а инсульт – было уже поздно, молодой человек до конца дней остался парализованным.

Семье пострадавшего удалось получить рекордную компенсацию в $71 миллион долларов. Для сравнения: средняя зарплата рабочего в США в то время составляла около $1100 в месяц.

По мнению экспертов, именно этот случай стал толчком к медицинским реформам в США, в результате которых услуги врачей многократно подорожали, поскольку медикам пришлось приобретать дорогущие страховые полисы, покрывающие расходы на врачебные и иные ошибки.

И О ФАНТАЗИЯХ

Нередко случается так, что переводчик ни в чем и не виноват, просто в какую-то важную цитату взяли и самовольно добавили нужные слова.

Именно такое и произошло в первые часы после ужасной трагедии в бейрутском порту, случившейся в августе этого года. Некоторые СМИ стали «цитировать» президента США Дональда Трампа, заявившего, что взрыв в ливанской столице, скорее всего, является «ужасным террористическим нападением». Слова «ужасное нападение» Трамп действительно произнес, но в некоторых странах взяли и воспользовались его высказыванием, дополнив его в выгодном для себя духе. Видеозаписи пресс-конференции Трампа четко указывают на то, что президент США слово «террористическое» не произносил.