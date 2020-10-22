Перегревы из-за нервов: как регулярный стресс «ломает» организм

Проявления стресса нельзя игнорировать – они могут не только испортить настроение, но и говорить о нанесенном здоровью вреде. Порой поправить ситуацию легко – достаточно пропить курс витаминов, но перед этим необходимо выяснить, что именно «сломалось» в вашем организме.

Уровень кортизола

Зачастую кортизол – первое, что ассоциируется со словом «стресс». Эта связь настолько прочна, что кортизол называют «гормоном стресса». Несмотря на свою испорченную репутацию, он необходим организму в стрессовых ситуациях для улучшения работы головного мозга, поддержания нервной системы и стимуляции работы сердца.

Помимо этого, кортизол необходим для поддержания всех систем в организме человека и регулирования его суточных ритмов. При его избыточном количестве уменьшается выработка гормонов сна, мелатонина и серотонина, страдают внутренние органы: надпочечники, печень, сердце и почки.

В число проявлений повышенного уровня кортизола входит тревога, чувство одиночества и проблемы со сном, а пониженного – слабость, снижение артериального давления и боль в животе.

Может показаться, что проявления проблем с кортизолом – всего лишь временный дискомфорт, который можно игнорировать. На самом деле, высокая концентрация «гормона стресса» может приводить к сужению кровеносных сосудов и повышению уровня артериального давления, что в сочетании с дисбалансом «плохого» и «хорошего» холестерина увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Индекс атерогенности

Индекс атерогенности отражает соотношение того самого «плохого» и «хорошего» холестерина в нашем организме. Но для чего вообще нужен холестерин, и откуда взялось это разделение?

Холестерин – жироподобное вещество, которое входит в состав клеточных мембран и обеспечивает их устойчивость, являясь их своеобразным каркасом. Также он необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками различных стероидных гормонов, включая кортизол и половые гормоны: эстрогены, прогестерон и тестостерон.

Свойство холестерина, разделяющее его на «плохой» и «хороший» – его нерастворимость в воде, за счет чего он не может циркулировать крови в чистом виде, и с ним соединяются особые белки – аполипротеиды, которые и отвечают за транспортировку холестерина. Такие соединения называются липопротеидами.

Липопротеины низкой плотности – «плохой» холестерин, который переносится из печени к периферическим тканям и органам. Если они уже насыщены холестерином, то вещество задерживается в кровотоке, проникает в стенки сосудов и образует бляшки, которые суживают просветы артерий и ухудшают кровоток. Если бляшки разрастаются, может развиться ишемическая болезнь сердца – ему перестает хватать кислорода.

Липопротеины высокой плотности, или «хороший» холестерин транспортирует излишки холестерина из клеток в печень, где они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма.

Витамин D, магний и кальций

Основная роль «солнечного» витамина D – регуляция обмена кальция и фосфора, «строительных материалов» нашего организма. Помимо этого, витамин D используют лейкоциты – белые клетки крови, которые борются с внутренними и внешними угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Также «солнечный» витамин поддерживает уровень серотонина – «гормона счастья».

В основном витамин D поступает в организм при попадании на кожу ультрафиолетового излучения – отсюда и прозвище «солнечный». Также небольшая его часть поступает вместе с едой.

Дефицит витамина D можно вызвать, даже регулярно бывая на солнце – УФ-излучение могут блокировать одежда и солнцезащитные средства. Снижение синтеза витамина D влияет на работу нервной системы и снижает стрессоустойчивость.

Еще одно последствие проблем с витамином D – нехватка кальция, из-за которой организм может начать компенсировать его недостаток из костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей – рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими.

Магний, стабилизируя сердечный ритм, чрезвычайно важен в регуляции нервно-мышечной активности сердца, необходим для метаболизма кальция и витамина С, участвует в энергетическом превращении углеводов.

Щитовидная железа

«Щитовидка» управляет обменом веществ и энергии в каждой клетке. За счет своей роли она влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, усиливается нервное возбуждение, снижается концентрация внимания, возникают резкие перепады настроения и бессонница. Если слишком мало – снижается работоспособность, появляются апатия и сонливость.

Считается, что стресс – источник многих болезней, но сам по себе он не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы. Скорее наоборот – симптомы стресса могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции «щитовидки».

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