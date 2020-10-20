Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 20 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Цветы у посольства Армении в Москве в память о жертвах конфликта в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

АЗЕРБАЙДЖАН

"В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые операции против врага, пытавшегося оказать сопротивление на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и пушек. В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 Д-30 гаубица-пушка и 5 единиц автомобильной техники противника", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен решительно. Он лично сообщил о последних победах своему народу в обращении, которое прозвучало на местных телеканалах. Главное: "Азербайджанская армия освободила 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах, а также город Зангилан. Зангилан - наш".

Алиев также заявил, что "счастлив сообщать такие радостные вести азербайджанскому народу". "Мы сражаемся на своей земле за свои земли. Армения должна покинуть их, и после этого мы остановимся", - подчеркнул глава Азербайджана

АРМЕНИЯ

"На южном направлении – Худаферинское водохранилище - противник отступает, неся большие потери. Мы предупреждали, что вы входите в ад", - пишет в своем блоге официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

На сайте Минобороны Армении также появились фотографии фрагментов сбитого 19 октября подразделением ПВО Армии и обороны Арцаха турецкого боевого беспилотника Bayraktar TB2.

"На беспилотнике была видеокамера модели L-3 WESCAM CMX-15D, которая произведена в Канаде в июне 2020 года компанией WESCAM. Она была размещена на БПЛА в сентябре сего года. Общая длительность работы устройства составила 31 час", - сообщают армянские военные специалисты.

Фрагмент боевого беспилотника, о сбитии которого отчитались в Минобороны Армении. Фото: Youtube

"Противник использует авиацию и огнестрельное оружие. Продолжаются интенсивные тяжелые бои в южном направлении. Оборонные подразделения принимают адекватные меры, чтобы остановить атаку противника", - сообщает официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

ПЕРЕГОВОРЫ

Напомним, 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев дали согласие сесть за стол переговоров по статусу Нагорного Карабаха в Москве.

"Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить. Решение конфликта должно опираться не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", - заявил агентству ТАСС Никол Пашинян.

"Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта. Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", - подтвердил ТАСС Алиев.

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