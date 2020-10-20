Ищем новых Озеровых и Маслаченко: «МАТЧ!» объявляет конкурс молодых спортивных комментаторов

Победители конкурса комментаторов получат возможность влиться в дружную команду «МАТЧ!». Фото: Shutterstock

Скоро медиа-холдингу «МАТЧ!» исполняется 5 лет. За это время флагман российской спортивной медиа-индустрии стал уникальной кузницей кадров для российской журналистки. На каналах семейства «МАТЧ!» начинали свою карьеру многие, теперь хорошо известные, репортеры и редакторы, которые сейчас работают во многих спортивных СМИ, а также ведут свои собственные проекты. Благодаря профессиональному спортивному каналу в России появились комментаторы, получавшие множество призов и премий, как в России, так и за рубежом.

Свое успешное 5-летие медиа-холдинг «МАТЧ!» решил отметить проведением национального конкурса для молодых любителей спорта, которые мечтают стать комментаторами. Ну а победители конкурса получат возможность влиться в дружную команду «МАТЧ!». Лауреатов конкурса объявят в в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Как же стать участником конкурса? Для этого любой желающий любитель спорта в возрасте от 18 до 24 лет может направить сообщение на адрес konkurs@matchtv.ru, чтобы получить Руководство по заполнению заявки и Методические рекомендации для участников конкурса.

Прием заявок будет проходить месяц - с 1 ноября по 1 декабря 2020 года. Дерзайте!