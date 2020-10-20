Силовой секвестр: почему Минфин решил сэкономить на военных и полицейских

Расходы силового блока могут снизить на 10% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Антикризисная десятина, похоже, коснется и военных. Еще в июле стало известно, что в ближайшие три года наш бюджет ждет секвестр, то есть сокращение расходов. В Минфине подсчитали, что совокупно за это время нужно сэкономить почти пять триллионов рублей. Потому что цена на нефть вряд ли восстановится, а пандемия тряхнула все экономики. Но тогда в числе тех, кто попал под сокращение, не было военных и прочих силовых структур. А сейчас появились.

КАКИЕ ТРАТЫ ПОЙДУТ ПОД НОЖ?

В Минфине предложили оптимизировать расходы на армию следующим образом:

- Сократить штатную численность военнослужащих (порядка 100 тысяч из миллиона человек). Не уволить, а просто лишить погон и перевести в статус гражданских служащих.

- Увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией.

- Оптимизировать управленческий аппарат. То есть уменьшить число начальников, получающих повышенные зарплаты.

- Увеличить максимальную выслугу лет для выхода на пенсию - с 20 до 25 лет - и не включать в нее срок учебы. То есть по факту увеличить пенсионный возраст для большинства профессиональных военных на 10 лет.

- Убрать из закона обязательность увеличения военной пенсии на 2% быстрее инфляции.

- Ужесточить требования для получения льгот по «военной ипотеке», а именно увеличить нынешний срок на пять лет. Потому что сейчас даже вчерашние курсанты могут получить бесплатную квартиру от государства.

При этом сокращение расходов не касается статей, связанных с разработкой новейших вооружений.

ЕДИНОЕ СИЛОВОЕ ВЕДОМСТВО

В Минфине предлагают пойти еще дальше и распространить сокращение льгот и на другие силовые ведомства. Им, как и военным, тоже предлагают уволить или перевести в гражданский штат до 10% сотрудников. А также хотят лишить части привилегий. Но самое интересное - в Минфине предлагают объединить несколько силовых ведомств в одно. Это позволит сократить дублирующие функции и, соответственно, лишние расходы. Так, в ведомстве Антона Силуанова хотят слить воедино на базе МВД еще три силовых структуры: Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), Государственную фельдъегерскую службу (ГФС) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Примерно такую же реформу в финансовом блоке правительства задумывали и в отношении трех внебюджетных фондов. Несколько лет в коридорах власти витала идея, что было бы неплохо соединить Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и Фонд обязательного медицинского страхования. Идея так и не получила развития. Чиновники посчитали, что это будет слишком сложно. И не время сейчас для крупных административных реформ. Взамен Минфин распорядился на 10% сократить довольствие этих фондов, то есть те расходы, которые идут на административные нужды (не на пенсии и прочие социальные выплаты).

В ведомстве Антона Силуанова документ официально не комментируют. Тем не менее эксперты считают, что определенная оптимизация военным и другим силовым структурам нужна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕПРОФИЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

В ведомстве Антона Силуанова документ официально не комментируют. Тем не менее эксперты считают, что определенная оптимизация военным и другим силовым структурам нужна.

- Необходимо повышать эффективность всех систем. И силового блока, и Минобороны, и госуправления в целом. В этом плане направление выбрано верное, - говорит Александр Хуруджи, предприниматель, правозащитник, сопредседатель Партии Роста. - Но посмотреть нужно не только за расходами, но и в сторону непрофильных активов: огромного количества ведомственных структур, помещений, которые сдаются в субаренду, земли, которая не используется по назначению.

- Запланированные меры не являются критическими. Боле того, они могут повысить эффективность расходов на оборону, - считает Людмила Пронина, профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС.

В 2020 году расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» составляют 3,1 трлн рублей. Это примерно 15% от общего объема запланированных годовых расходов, или около 3% ВВП (то есть размера экономики). Правда, эта доля в ближайшие годы будет снижаться и без дополнительного сокращения. Вместо этого в правительстве решили увеличить долю социальных расходов.

КСТАТИ

Слишком большие траты на военных погубят экономику?

Эта страшилка часто появляется в медиа-пространстве. Мол, мы стали тратить на военные нужды слишком много - даже больше, чем в СССР. И это нас погубит. Тем не менее вдумчивое изучение цифр это опровергает.

По официальным данным, Советский Союз действительно тратил на оборонку от 2,5 до 3,2% ВВП (примерно как сейчас). Но эти данные часто подвергались сомнению. Во многом потому, что в СССР было принято скрывать реальные расходы на оборонку. К примеру, официальные данные не учитывали траты на военно-промышленный комплекс, военные научные разработки и другие статьи расходов, которые можно было представить как гражданские.

В 1989 году статистику скорректировали. И выяснилось, что в этот год реальные траты на оборонку составили гораздо больше - 7,9% от ВВП. И эта цифра уже не подвергалась сомнениям. Для сравнения, США в 80-е годы тратили на вооружение и оснащение армии 6 - 7% ВВП, а сейчас доля расходов упала до 3,4%. Таким образом наши нынешние траты далеки от тех, что были в советское время. В то же время Америка сейчас тратит на оборонку больше, чем мы. И это несмотря на большой дефицит бюджета и гигантский, постоянно растущий госдолг.

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