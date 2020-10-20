"Неужели опять беременна?": бывший муж Екатерины Климовой показал красавицу-жену и дочек

Игорь Петренко с супругой Кристиной Бродской. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Петренко считается одним из самых закрытых актеров. Многодетный отец от брака с Екатериной Климовой растит двоих сыновей - Корнея и Матвея. А от союза с третьей женой Кристиной Бродской, которую называют одной из самых привлекательных актрис отечественного кино, - три дочки, младшей из которых скоро исполнится два года.

Игорь Петренко о своей личной жизни он предпочитает не распространяться. Вот почему любое появление 43-летнего артиста на публике сопровождается пристальным вниманием со стороны светских хроникеров и многочисленных поклонников. Чтобы обеспечивать большую семью, Петренко много работает. Ведь помимо содержания троих дочерей и красавицы-жены Кристины Бродской он выплачивает алименты детям, рожденным в браке с Екатериной Климовой.

И, возможно, в семье Петренко может появиться еще один малыш. Игорь опубликовал фото своих подросших красавиц-дочек от Бродской. Экс-возлюбленный Климовой не скрывает, что обожает своих девочек. В кадре счастливая семья запечатлена на прогулке.

Поклонники пришли в восторг от редкого снимка кумира. А некоторые особо глазастые предположили, что Кристина снова находится в положении. Мол, у нее "виден округлившийся животик". Кристина, хоть и правда на фото в свободном свитере, но пока о явных признаках беременности речи нет: "Какие же вы замечательные", "Неужели Кристина опять беременна?", "Красивые, яркие, счастливые. Как они у вас подросли", "Добрая фотография и очень теплая", "Какое замечательное фото!", "Светлая, прекрасная семья счастья вам!", "Какие чудесные", "Красивая семья!", "Игорь, скажите, вы скоро снова станете папой?", - комментируют при этом подписчики.

Напомним, что Игорь Петренко и Кристина Бродская сыграли свадьбу в 2016 году. К этому времени у них уже появилась совместная дочь София-Каролина, которая родилась в 2014 году. Спустя еще три года Бродская, которая младше мужа на 13 лет, родила вторую наследницу Марию. Третья дочь Ева появилась в семье в 2019 году. От брака с Екатериной Климовой у Игоря подрастают двое сыновей. Матвей появился на свет в 2006 году, а Корней - в 2008-м. Звездные супруги развелись в 2014 году. Оба тяжело переживали расставание. Матвей и Корней не сразу привыкли, что отец больше не будет жить с ними рядом.