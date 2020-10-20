Посадка зонда OSIRIS-Rex на астероид Бенну: прямая онлайн-трансляция

Компьютерное моделирование работы зонда OSIRIS-REx Фото: REUTERS

Космический зонд OSIRIS-REx попытается взять образцы грунта с астероида Бенну. Правда, окажется ли эксперимент удачным, мы узнаем только через пару дней. Об этом рассказала представитель аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Бет Бак.

- Во вторник (00:00 мск) начнется маневр схода зонда с орбиты вокруг астероида, будет развернута штанга с прибором для забора образца грунта, - сообщила она

Kp.ru будет вести прямую трансляцию схода корабля, так что маневр можно будет увидеть в прямом эфире.

Автоматическая станция OSIRIS-Rex прибыла к астероиду Бенну в конце 2018 года. В течение двух лет корабль находился на орбите астероида, снимая всю поверхность объекта. Сейчас наступает кульминация миссии. OSIRIS-Rex спустится к астероиду, на это ему потребуется четыре часа. После этого зонд прикоснется к поверхности астероида, но лишь на 16 секунд. Эксперты рассчитывают, что удастся собрать по крайней мере 60 грамм грунта. Если эта попытка окажется удачной, то капсулу с образцами доставят на Землю к 2023 году.

Как отметила руководитель департамента планетологических исследований NASA Лори Глейз, "астероид - это своеобразная капсула времени, которая хранит информацию о времени возникновения Солнечной системы". По ее словам, исследования малых небесных тел помогут лучше понять процесс формирования планет, а также развития и эволюции жизни на Земле.