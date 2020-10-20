ЛУКОЙЛ борется с загрязнением на реке в районе Харьягинского месторождения в НАО

Фото: Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ"

Общий объем разлива не превысил 1 тонны, ЛУКОЙЛ организовал систему речных заграждений, в настоящее время проводится обработка воды сорбентом.

По словам руководителя Пресс-службы ПАО «ЛУКОЙЛ» Виталия Матушкина, «Объем разлива соответствует категории инцидента, а не аварии. Предприняты все необходимые оперативные действия и в полной мере проинформированы государственные органы. Работы по очистке продолжаются в круглосуточном режиме, сил и средств достаточно. Угрозы населённым пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет».

Он также сообщил о проведении постоянного мониторинга качества воды в реках Колва, Уса и Печора. По словам представителя компании, превышений уровня предельного содержания углеводородов в пробах не зафиксировано.

В ликвидации последствий инцидента ЛУКОЙЛом задействовано более 150 человек и около 30 единиц техники.

21 октября по совместной инициативе региональных властей и ЛУКОЙЛа объект посетят представители экологических, общественных организаций и СМИ.