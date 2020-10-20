«Роснефть» возглавила рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600

Впервые за последние два десятилетия в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 сменился лидер: на первое место вышла «Роснефть», потеснившая «Газпром» и Лукойл. «Коммерсант» отмечает, что «событие, без преувеличения, эпохальное и красноречивое». «Газпром» бессменно занимал первую позицию рейтинга начиная с 2000 года. Именно тогда он сместил с пьедестала прежнего многолетнего лидера РАО «ЕЭС России».

ОБЪЕМЫ НАРАСТИЛ

«По итогам 2019 года рублевая выручка «Газпрома» уменьшилась на 6,5%, - отмечает деловое издание. - Причина — продолжавшееся снижение цен на энергоносители и, что гораздо более существенно с точки зрения долгосрочных последствий, постепенное вытеснение российской газовой монополии с европейского рынка. Присутствие компании на европейском газовом рынке сократилось как в абсолютных цифрах — в 2019 году европейским потребителям было поставлено 199 млрд куб. м газа против 201,9 млрд куб. м годом ранее, так и в относительных — доля «Газпрома» на рынке дальнего европейского зарубежья по итогам прошлого года сократилась с 36,8% до 35,5%».

В рейтинговом агентстве подсчитали, что у «Роснефти», лидера нынешнего рейтинга, по итогам 2019 года темпы прироста выручки снизились почти втрое — с 34,2% до 10,2%. Но даже этот результат оказался заметно лучше, чему у коллег по отрасли — например, рублевая выручка Лукойла снизилась на 1%, а «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» показали минимальный рост — на 1% и 2,4% соответственно. Причина очевидна: энергоносители подешевели (среднегодовая стоимость нефти Urals снизилась на 9,1% по сравнению с уровнем 2018 года).

Рост выручки «Роснефти», по данным компании, объясняется в основном значительным увеличением объемов продажи нефти (на 20,1%) в условиях снижения мировых цен на нефть (–6,2%). По данным отчетности самой «Роснефти», наибольший вклад в прирост консолидированной выручки компании внесли поставки сырой нефти азиатским потребителям, в первую очередь в Китай. Продажи компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе в натуральном выражении выросли в 2019 году на 34,6% и на конец года достигли почти 30% общего объема реализации нефти, тогда как рост на европейском и прочих направлениях составил всего 9,3%.

СТРАТЕГИЯ «НА ВОСТОК» ОКАЗАЛАСЬ ОПРАВДАННОЙ

«Нужно признать, что стратегия, нацеленная на переориентацию экспортных потоков на Восток, которую компания реализует на протяжении последних 16 лет, в долгосрочной перспективе оказалась оправданной и теперь приносит заслуженные плоды, - поясняют «Коммерсант». - Тем не менее на фоне катаклизмов первого полугодия 2020 года на нефтяном и газовом рынках, связанных с пандемией и развалом ОПЕК+, проблемы 2019 года могут показаться не такими уж значительными. Исход соперничества между «Газпромом» и «Роснефтью» за лидерство в рейтинге в обозримом будущем не ясен — скорее всего, 2020-й окажется для обеих компаний еще более непростым, чем 2019-й. Так что, вполне возможно, в лидеры выйдет не тот, кто вырастет сильнее, а тот, кто сможет не упасть или хотя бы упадет не так низко».

Обратим внимание, уже по данным на 2019 год представители нефтегазовой отрасли в целом смогли обеспечить всего 6,3% совокупного абсолютного прироста выручки его участников. Не самым успешным прошлый год оказался и для представленных в рейтинге угледобывающих компаний (в среднем по рейтингу сфера продемонстрировала снижение выручки на 8,4% за 2019 год против роста на 37,8% годом ранее). Как и в случае с нефтегазом, спрос на энергетические угли угнетался рекордно теплыми зимами, падением цен на газ, которое стимулировало рост объемов газовой электрогенерации, а также повышением ставок платежей за выброс СО2 в ЕС. Как итог: спрос на импортный уголь в Европе упал на 32%.