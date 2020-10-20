Как в фильме "Армагеддон": Люди отправят на астероид космический аппарат, это покажут в прямом эфире

У астероида Бенну разворачиваются небывалые события

Почти что высадка, как в фильме с Брюсом Уиллисом

NASA планирует вести прямую трансляцию исторического события. В первом часу ночи по московскому времени с 21 на 22 октября американское космическое агентство начнет показывать, как космический корабль OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) приближается к астероиду Бенну (Bennu) с тем, чтобы взять пробы вещества с его поверхности. «Дас ист фантастишь!», как говорят в таких случаях в Европейском комическом агентстве (ESA).

Астероид Бенну похож на гигантский куб.

По словам Роджера Харриса (Roger Harris) – одного из руководителей миссии – должно произойти следующее:

Зонд OSIRIS-REx попытается набрать примерно 2 унции (около 60 граммов) реголита с поверхности астероида Бенну. Действовать будет автономно по командам, уже отправленным на борт. Приблизившись вплотную к астероиду, зонд отведет в стороны солнечные батареи, чтобы они не мешали, и коснется поверхности своей роботизированной рукой – механизмом сбора образцов TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism). Соберет пробы и через 16 секунд «отвалит» так, чтобы всей своей массой не ударить по астероиду. И не сломаться, соответственно.

Информацию о завершении маневра в NASA получат к вечеру – в Москве будет уже четверг. А о том, сколько образцов удалось собрать, станет известно в субботу.

На Землю капсула с веществом астероида попадет не раньше 2023 года.

Пробы возмет роботизированная рука с пылесосом на конце.

В непосредственной близости

Космический аппарат OSIRIS-REx стартовал с Земли в сентябре 2016 года. Добрался до астроида Бенну (1999 RQ36) 3 декабря 2018 года. Сблизившись и фотографируя, продемонстрировал, что астероид вращается, делая один оборот за 4 часа 18 минут.

В феврале 2019 года астрономы составили подробную карту поверхности астероида. С ее помощью выбрали несколько относительно удобных мест, коснувшись которых, можно было бы взять образцы грунта.

Нынешняя операция пройдет в месте под названием «Найтингейл» (Nightingale). Это небольшой кратер диаметром около 20 метров в северной части астероида. Вещество оттуда добудут посредством струи азота – сдуют с поверхности, а потом соберут то, что поднимется, неким подобием «пылесоса». Ожидается, что удастся всосать, кроме пыли, и кусочки весом по 2 грамма.

Ученые полагают, что анализ вещества астероида позволит понять, как и из чего образовалась наша Солнечная система. Ведь Бенну — своего рода строительный материал, который так и не был использован для формирования планет — пошел в отходы. И стал, по образному выражению астрономов, капсулой времени.

КСТАТИ

Бенну угрожает Земле

Астероид Бенну обнаружили лишь в 2013 году. Причислили к группе Аполлонов — к тем космическим глыбам, орбиты которых проходят вокруг Солнца и пересекают земную орбиту с внешней стороны.

В NASA считают Бенну чуть ли не самым опасным из числа околоземных астероидов. Называют «убийцей человеческой цивилизации», поскольку не исключают его столкновения с Землей. Шансы подобного исхода и в самом деле очень высоки. Одни оценивают их как 1 к 4000, другие — как 1 к 2700. Катастрофу предрекают где-то между 2169 и 2199 годами.

Диаметр астероида не превышает 600 метров. Такая глыба не устроит конца света, но напакостит сильно. Вплоть до непоправимого урона человечеству.

Не радует и то, что астероид временами чудит. На фото, которые зонд делал с высоты порядка 80 километров, временами появлялись какие-то яркие объекты. Вроде НЛО. Астрономы, ведомые профессором Данте Ларетта (Dante Lauretta) из Университета Аризоны (University of Arizona, Tucson) сначала приняли их за звезды, проявившиеся на заднем плане. Но потом, став свидетелями трех «явлений», поняли, что объекты влетают из астероида.

Объекты, вылетающие из астероида.

Объекты не велики – порядка 10 сантиметров в диаметре. Но вылетают словно бы из пушек – со скоростью более 3 метров в секунду.

Ученые полагают, что «выбросы» скорее всего происходят под воздействием солнечных лучей, которые нагревают имеющийся «на борту» лед. Образовавшийся в результате пар и вырывается реактивными струями.

В перспективе феномен не сулит ничего хорошего. Ведь реактивные струи способны изменить и без того опасную траекторию Бенну. А вдруг астероид, непредсказуемо маневрируя, нацелится прямиком на Землю? И еще раньше, чем сейчас прогнозируют? Не исключено.

Ничего хорошего от столкновения Бенну с Землей ждать не приходится.

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