От Камчатки до Валдая: Названы лучшие проекты развития экологического туризма в России

Глава Ростуризма Зарина Догузова, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Фото предоставлено АСИ

«Я теперь точно знаю, где провести отпуск», – так говорил едва ли не каждый, кто посмотрел видео и презентации участников Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Конкурс начался в июне, в нем участвовали более ста проектов из 65 регионов. 36 проектов вышли в финал. А 16 октября в Туле были объявлены победители.

- Я убежден в том, что развитие экологического туризма – стратегическое направление для российской экономики. Это новая отрасль, десятки тысяч новых рабочих мест. Я надеюсь, что победители начнут активно развивать это перспективное направление. И многие россияне наконец откроют для себя нашу страну с ее неповторимой красотой, - объяснил суть конкурса специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, председатель конкурсной комиссии.

Важно уточнить: на конкурсе выбирали не самые красивые места России, не лучшие заповедники или природные достопримечательности. Речь идет о конкретных бизнес-проектах, связанных с развитием экологического туризма. Хотя, действительно, среди победителей оказались именно те места, куда путешественники едут ради уникальной природы: Камчатка, Сахалин, Волга...

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, рассказала о перспективах участников – и самого конкурса:

- Нам удалось добиться главного - поднять интерес к теме экологии и внутреннего туризма на самый высокий уровень, собрать в регионах сильные команды, которые будут развивать проекты в сфере экотуризма. Нам бы очень хотелось, чтобы конкурс стал ежегодным. Экологический туризм может стать серьезной точкой роста для экономики регионов. Конечно, нужно работать в соответствии с лучшими международными практиками, которые помогают развивать туризм и сохранять природу. Важно реализовать проекты, вышедшие в финал в этом году. Очень надеемся на поддержку регионов, Минприроды и Ростуризма. Сейчас пройдет экспресс-акселератор для топ-финалистов. Будем сопровождать проекты на всех этапах. Нам очень важно, чтобы это не осталось на бумаге.

- Этот год очень тяжелый для всех, но он стал и годом невероятных возможностей. Отдых на природе стал особенно популярным, а глоток свежего воздуха просто бесценным, - напомнила глава Ростуризма Зарина Догузова. - Путешествия – самый приятный способ узнать свою страну. Туризм может вдохнуть жизнь в малые города, сделать так, чтобы люди не уезжали оттуда, а приезжали. Нам предстоит тяжелая системная работа, мы не питаем никаких иллюзий. Обустроить тропу, поставить модульный отель или автокепинг – это результаты, которые мы увидим уже в следующем году.

10 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА*

1. «Заповедная Камчатка: Земля людей, вулканов и лососей». Проект нацелен на развитие экотуризма на юге полуострова: трекинг к вулканам и рыбалка, снегоходные туры и хели-ски, наблюдение за китами и купание в горячих источниках. Среди задач есть также решение проблем с мусором и борьба с браконьерством.

2. «Земля леопарда», Приморский край. В проект входят нацпарк «Земля леопарда», заповедник «Кедровая падь», Дальневосточный морской заповедник, природный парк Хасанский - это и остров Фуругельма с птичьими базарами, и пляж из черного песка, и берег поющих сосен, и карстовая пещера-лабиринт «Богатая Фанза», и живописный каскад Кравцовских водопадов.

3. «Сердце Башкирии». Проект объединил национальный парк «Башкирия» и памятник природы «Гора Торатау». Туристом предложат дайвинг в подводно-подземных пещерах, сплавы на реке Зилим и знакомство с традициями производства бортевого меда.

4. «Лагуна Буссе», Сахалин. Маяк Анива, мыс Птичий со скальными арками, голубые озера на месте кратеров... Входит в зону Свободного порта Владивосток с особыми условиями для инвесторов.

5. «Тункинская долина», Бурятия. Оздоровительный туризм на целебных минеральных источниках у подножия Восточного Саяна и хребта Хамар-Дабан. Проект предусматривает строительство кемпингов, обустройство тысячи километров экотроп, развитие курорта «Аршан», решение вопросов с отходами.

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия, приехал на финал конкурса поддержать земляков, и поделился с «КП» своим мнением:

- Для нас туризм - одно их стратегических направлений. Если создать правильную инфраструктуру, то будет лучше и для экологии, и для людей: туристы не только увидят шикарную природу, но и получат отличные впечатления благодаря комфортным условиям.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов приехал на финал конкурса поддержать земляков. Фото предоставлено АСИ

6. «Камское Устье», Татарстан. Команда проекта считает, что отдых Камском Устье может сравниться с морским курортом: бескрайние водные просторы двух рек, галечные и песчаные пляжи. Местные жители создали сыроварню, занимаются виноделием, планируют строительство экогостиниц.

7. «Горная Хакасия». Гора Сагыт, Долина царей с сотней огромных курганом, 300 высокогорных озер, также целебное озеро Ханкуль... Туристы могут остановиться в традиционных хакасских деревянных юртах.

8. «Большая Валдайская Тропа», Новгородская область. Валдай и сейчас любим туристам, но команда проекта хочет развивать экологический туризм: наблюдение за птицами (черным аистом и скопой), создание тематических пешеходных троп Бианки, Рериха и Миклухо-Маклая.

9. «Самарская Лука». Сотни километров оборудованных пеших маршрутов вдоль берегов Волги, лесных озер и Жигулевских гор, условия для занятий альпинизмом и триатлоном. Проект нацелен на развитие устойчивого экологического туризма рядом с двумя крупными городами - Самарой и Тольятти.

10. «Романцевские горы», Тульская область. Живописный и нехарактерный для средней полосы России ландшафт рядом с деревней Кондуки появился в результате добычи бурого угля: отвалы отработанный породы образовали терриконы, а пространство между ними заполнила бирюзового цвета вода. Ради красивых фотографий сюда едут жители Москвы, Тулы, Липецка, Калуги. Цель проекта – благоустройство и создание инфраструктуры: кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа, экотропы.

*В полные названия всех проектов входит также аббревиатура ТРК – туристско-рекреационный кластер, для удобства мы ее не повторяем.

ПОБЕДИТЕЛЬ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

«Высокогорский», Татарстан. Минеральные голубые озера и лес с реликтовыми растениями - место для реабилитации и цифрового детокса. Именно этот проект набрал больше всего лайков в интернет-голосовании.

10 проектов и победитель народного голосования примут участие в акселерационной программе, создадут экономически обоснованные мастер-планы, будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств.

Победителями конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив, стали 17 проектов. Фото предоставлено АСИ

ПРОЕКТЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ В НОМИНАЦИИ “ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ”

1. «Смоленское Поозерье. Истоки России». Ледниковые озера, облюбованные бакланами и цаплями и окруженные сосновыми лесами, - отличное место для наблюдения за птицами, рыбалки и пляжного отдыха.

2. «Паустовский», Рязанская область. Сосновые боры и торфяные болота, дубравы и лесные озёра Мещеры вдохновляли Сергея Есенина, Александра Солженицына и Константина Паустовского. И в проекте заложено гармоничное соединение природного и культурного туризма.

3. «Гора Белая», Свердловская область. Легендарная река Чусовая с ее сплавами, заповедная тайга, рукотворные озера, окружающие гору Белая.

4. «Муромский» , Республика Карелия. Более тысячи онежских петроглифов, стоянки древнего человека, Муромский монастырь, маяки - культурные ландшафты разных эпох соседствуют с нетронутой природой. Проект предполагает создание множества рабочих мест в моногороде Пудож.

5. «Черные Земли», Калмыкия. Марина Манджиева, руководитель туристского информационного центра Республики Калмыкия, рассказала «КП» о проекте:

- Мы только начинаем развивать туризм в Калмыкии, это наш пилотный проект. Заповедник «Черные земли» – место, где обитают входящие в Красную книгу сайгаки. Потенциал у Калмыкии потрясающий: всего 2 часа полета от Москвы, и вы попадаете в невероятные степные и пустынные ландшафты с розовыми озерами и поющими барханами.

6. «Муждуреченск. Город тайги», Кемеровская область. Проект предлагает объединить горы Черный Салан, Югус и Поднебесные Зубья – и вместе с популярным курортом Шерегешем продолжать развитие Горной Шории. Это поможет диверсифицировать экономику в 10 моногородах Кузбасса.

Эти 6 проектов получат наставника для формированием индивидуальной траектории развития. Наставниками станут корпорации, профильные министерства, деловые объединения.