Остеопороз: как не сломаться во время пандемии

Анна Шатилова Фото: ТАСС

Ежегодно в этот день медицинское и экспертное сообщество обращается к населению всего мира с призывом о необходимости следить за здоровьем своих костей, чтобы сократить риск возникновения переломов, заниматься профилактикой остеопороза.

Остеопороз не отступает: ежегодно 13 из 1000 человек старше 50 лет переносят переломы рук или ног (а это значит, что в стране таких 650 000 чел. в год). Каждую минуту в России происходит 7 переломов позвонков, а каждые пять минут - перелом шейки бедра. Такая печальная статистика приводится экспертами на пресс-конференции. Более того, специалисты уверены: неутешительная эпидемиологическая обстановка, вызванная COVID-19, приведет к более плачевным данным.

Спикерами мероприятия стали главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева, президент Российской ассоциации по остеопорозу, доктор медицинских наук, профессор Ольга Лесняк, генеральный директор биотехнологической компании Amgen Россия и стран СНГ и инициатор проекта «Хрупкий возраст» Ур Гюнайдын, народная артистка РСФСР и диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова, директор Центра развития социальных технологий и руководитель проекта «Серебряный возраст» Алла Рекова.

Виктория Кладиева, Ур Гюйнайдын Фото: ТАСС

Как отметила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в борьбу с остеопорозом. «По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области, в столице проживает около 3,5 миллионов людей старше трудоспособного возраста. Это те, кто в первую очередь, находятся в группе риска по развитию остеопороза и появлению переломов, – сказала Ольга Николаевна. – При этом сегодня лица старше 65 лет попали еще в группу риска по коронавирусной инфекции, и по решению Правительства Москвы должны соблюдать режим самоизоляции, то есть возможности покинуть место жительства, а значит и для движения – так необходимого для профилактики остеопороза – очень ограничены». Специалист отметила меры профилактики, на которые следует обратить внимание лицам пожилого возраста в условиях вынужденной самоизоляции. Это отсутствие препятствий для передвижений по квартире с целью снизить риск внезапных падений, общение с помощью современных средств связи, соблюдение принципов правильного питания и сохранение физической активности в домашних условиях – выполнение комплекса упражнений.

Пример оздоровительной гимнастики для укрепления костной массы продемонстрировала в режиме онлайн доцент кафедры физической и реабилитационной медицины, врач высшей категории по ЛФК и спортивной медицине Елена Негодаева.

Президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк привела данные о распространенности заболевания. «По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз по распространенности занимает четвертое место среди неинфекционных заболеваний после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Остеопорозом в мире страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет. Только вдумайтесь: остеопороз в России имеют 16 млн. человек, а это более 10% населения страны! Еще у 24 млн остеопения, значит, что они в зоне риска».

По данным Российской ассоциации по остеопорозу, на фоне общего старения населения России к 2050 г. количество людей с остеопорозом увеличится до 22 млн., с остеопенией – до 28 млн.

Кроме того, Ольга Лесняк подчеркнула, что остеопороз оказывает большую нагрузку на систему здравоохранения. «Финансовые затраты на лечение остеопороза и остеопорозных переломов в России составляют 40 миллиардов рублей в год, при этом только 7% расходов приходится на лечение самого остеопороза, остальное приходится на переломы. То есть лечение остеопороза обходится здравоохранению дороже, чем лечение инсультов и инфарктов. Здесь надо учитывать, что многие виды переломов, например, травмы шейки бедра, зачастую требуют госпитализации, влекут за собой инвалидизацию и постельный режим, а это ведет к значительным финансовым затратам».

Ольга Лесняк также сказала, что важной проблемой является профилактика повторных переломов у тех, кто уже сломал кость из-за остеопороза. Для этого в России начинают организовываться службы профилактики повторных переломов. Первые службы уже работают в 16 медицинских учреждениях страны.

Анна Шатилова, Виктория Кладиева Фото: ТАСС

Эксперты сошлись во мнении, что одной из действенных мер профилактики возникновения и распространенности заболевания является развитие информированности населения об остеопорозе. Так, в 2019 году при поддержке компании Amgen в партнерстве с Российской ассоциацией по остеопорозу и Российской ассоциацией геронтологов и гериатров России стартовал проект «Хрупкий возраст», направленный на повышение уровня знаний об этом заболевании. О первых итогах и планах по развитию информационной кампании рассказал Ур Гюнайдын, генеральный директор Amgen Россия и страны СНГ. «Мы стартовали с активной информационной кампанией в сети Интернет, разработали сайт osteoporozunet.ru. Около 3 млн. человек смогли увидеть информацию об остеопорозе в Интернете, около 50 000 посетили сайт osteoporozunet.ru, чтобы больше узнать о данной проблеме, познакомиться с мерами профилактики болезни, изучить физические упражнения, рекомендации по питанию. Почти 16 тысяч посетителей сайта прошли тест на определение риска развития остеопороза, – рассказал Ур Гюнайдын. – В наших планах – развитие программы. Мы хотели бы, чтобы к москвичам присоединились жители Санкт-Петербурга, больше узнали о заболевании остеопороз и мерах профилактики. Мы планируем расширение информационной кампании, а в Москве хотим запустить информационную кампанию на экранах метро. Очень важно, чтобы о заболевании, его угрозе узнало как можно больше людей. Только вместе мы сможем помочь нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам – всем членам наших семей. Остеопороз может затронуть любую семью!».

*Источник информации:

*Лесняк О.М. с соавт., Остеопороз в Российской Федерации: Эпидемиология, медико-социальные и экономические проблемы. Травматология и ортопедия, том №24, №1, 2018, 155-168

** Аудит состояния проблемы остеопороза - 2020

Другие источники информации:

http://worldosteoporosisday.org/resources

www.osteoporozunet.ru

www.osteoporoz.ru

RU-PRO-1020-00020