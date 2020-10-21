У "Локомотива" первая игра в евросезоне - в гостях против "Ред Булла". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Локомотив" начинает свой путь в очередном розыгрыше Лиги Чемпионов. "Ред Булл Зальцбург" - в соперниках у столичного клуба. Этот соперник уже давно славится подбором талантливых игроков. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ред Булл Зальцбург - Локомотив 21 октября 2020.

Статистика личных встреч Ред Булл Зальцбург и Локомотива в Лиге Чемпионов не имеет своей истории. Команды еще ни разу не играли между собой. Прогнозы букмекеров на матч Ред Булл Зальцбург - Локомотив 21 октября 2020 говорят о том, что австрийская команда одержит победу довольно легко. Так что прогноз на встречу - победа Ред Булл с разницей в один гол, либо же ничья.

Стартовые составы на игру Ред Булл Зальцбург - Локомотив будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Ред Булл Зальцбург - Локомотив начнется в 19:55 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Ред Булл Зальцбург - Локомотив можно посмотреть 21 октября 2020, начиная с 19:50 по московскому времени на телеканалах Матч! ТВ.

Онлайн-трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Локомотив на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.