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«Мать меня прокляла. На мои сообщения не отвечает!»: после психушки дочь Успенской решила переехать в Израиль

Татьяна Плаксина выступила с очередными страшными обвинениями в адрес звезды шансона
Ирина ВИКТОРОВА
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Татьяна Плаксина то засыпает маму сообщениями, то обвиняет во всех смертных грехах.

Татьяна Плаксина то засыпает маму сообщениями, то обвиняет во всех смертных грехах.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этот год изменил жизнь Любови Успенской. 66-летняя королева шансона услышала публичные обвинения в тирании от единственной дочери 30-летней Татьяны Плаксиной. Любовь слегла с нервным, а Татьяна сбежала из подмосковного особняка Успенской в США. Плаксина обосновалась в шикарных апартаментах, приобретенных ее родителями. В Лос-Анджелесе Татьяна ведет богемный образ жизни – рисует, сочиняет музыку. А недавно в соцсетях появились видео, сделанные посетителями тамошних кафе: глядя на них, можно заподозрить, что Таня в не совсем адекватном состоянии. На видео молодая женщина бродит по улице босиком, заглядывает в витрины кафе, разговаривает собой сама, занимается йогой на тротуарах. Плаксина утверждает, что просто живет в свое удовольствие. Татьяна сама связалась с редакцией «Пусть говорят» - попросила рассказать о новых проблемах в ее жизни. Сегодня вечером выйдет этот выпуск ток-шоу с исповедью Плаксиной. О чем же дочь певицы расскажет в эфире?

Татьяна сообщит, что теперь и отец настроен против нее – родители молодой женщины Александр Плаксин и Любовь Успенская в разводе. По словам Плаксиной, на днях отец поместил ее насильно в психиатрическую лечебницу: вызвал полицию, сообщив о необходимости госпитализации дочери. В клинике Татьяна пробыла неделю и была отпущена: женщина утверждает, что врачи признали ее здоровой. Ранее Плаксина утверждала, что и мама принуждала ее к лечению.

В Америке Татьяна призналась в употреблении запрещенных веществ. Лечиться не хочет — говорит зависимости нет. Фото — кадр программы «Пусть говорят».

В Америке Татьяна призналась в употреблении запрещенных веществ. Лечиться не хочет — говорит зависимости нет. Фото — кадр программы «Пусть говорят».

Плаксина в видеосюжете из Америки обратилась к ведущему «Пусть говорят»: «Дима, мой дорогой друг, я знаю, что ты поможешь мне защититься. Мой отец и его родственники оговорили меня – что я не в себе, могу что-то сделать. Меня увезли. В психиатрической лечебнице провела неделю. Давали какие-то успокоительные, и наблюдали. Это с подачи папиных родственников - у них идет дележка имущества. Мама не хочет ничего делить. Они решили – вот мы Таньку прихлопнем (они меня рассчитывали тут держать) и продадим квартиру. Постоянно звонили в больницу, просили держать меня тут. Несмотря на то, что врач говорил им, что я нормальная…» Оказавшись дома, Плаксина уже сменила замки.

Таня утверждает, что зависимости от наркотических веществ у нее нет, но не отрицает: «То, что я принимаю психоделические вещества – я это не скрываю ни от кого». Ведущий делает ремарку: «Это происходит в Калифорнии, где все, о чем она рассказывает – не запрещено законом».

Не обошлось без эмоций. Как известно, Любовь Успенская не ходит по ток-шоу и не комментирует отношения с дочкой. Поэтому обвинения Татьяны Плаксиной остались без ответа. Молодая женщина заявила, что в психушке к ней пришло озарение: «Наблюдая за преступниками и бомжами - поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором. Ее проклятие сбывается. Мне надо бороться изо всех сил».

Непонятно Плаксина отрабатывает свою роль в ток-шоу или действительно у нее в голове появляются такие мысли о матери: «Она должна нести ответственность за то, что она искалечила меня физически, духовно и морально. Человек-маньяк, тиран, садист. Какой общий язык? В суде я бы хотела ее встретить. Где она отчитывается – и все. Мать меня преследует. Это все длиться 30 лет».

Татьяна не последовательна в своих метаниях. Тут же она показала ленту своего смартфона – оказалось, что Плаксина целый месяц отправляла маме фотосюжеты из своей жизни, музыку и даже послания в виде сердечки. Однако все эти послания остались без ответа от Любови. Плаксина то обвиняет маму, то жалуется, что он ей не отвечает...

Дело в том, что по словам друзей звезды шансона, певица готова простить дочь, если та публично попросит прощения, покается. Как публично оклеветала мать – также пусть опровергает ложь. Но Татьяна не готова: «Я хочу окрепнуть, моя жизнь только начинается. Я же не жила. У меня планы творить музыку, говорить правду, выявлять в мире зло…» Плаксина после окончания пандемии мечтает переехать жить в Израиль. Правда не говорит на какие средства будет осуществлять переезд. Собравшиеся в студии эксперты рекомендовали Татьяне пройти лечение в реабилитационной клинике, и поддержали родителей женщины, которые стараются спасти ее.

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