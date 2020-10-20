Возвращение: «Гослото» меняет название на «Спортлото»

1990 год. Проведение юбилейного тиража "Спортлото" в спортзале "Дружба" в Москве. Фото Игоря Уткина и Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/

Ровно 50 лет назад, 20 октября 1970 года, в Центральном доме журналиста в Москве состоялся первый розыгрыш числовой лотереи, которая получила название «Спортлото». Эта лотерея стала культурным феноменом эпохи: ей посвящали песни Владимир Высоцкий и Михаил Боярский, а Леонид Гайдай снял один из самых кассовых фильмов того времени - «Спортлото-82». До 70% населения СССР участвовали в лотереях «Спортлото» в надежде выиграть автомобиль или стать обладателем колоссальной суммы.

«50 лет – это только начало новой лотерейной истории. Поздравляю многотысячный коллектив крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото», который продолжает традиции легендарного «Спортлото», - сообщил министр спорта России Олег Матыцин. - Выручка от продажи лотерейных билетов в СССР отправлялась на финансирование спорта. Лотереи обеспечили до четверти бюджета летней Олимпиады-80 в Москве и позволили построить и реконструировать спортивные сооружения по всему Советскому Союзу, которые и сейчас являются значимыми при проведении как российских, так и международных мероприятий. Сейчас государственные лотереи также продолжают вносить вклад в финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта».

Сегодня традиции «Спортлото» продолжает «Столото», которое распространяет всероссийские государственные лотереи. Организаторы лотерей - Министерство спорта и Министерство финансов РФ, а проводятся лотереи под надзором Федеральной налоговой службы. На отчисления от продажи лотерей государство развивает социальные проекты, связанные с развитием в стране физической культуры и спорта. Целевые отчисления от государственных лотерей на сегодня составили уже более 14 млрд рублей, а общие отчисления от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней составили 27 млрд рублей.

«Гослото» меняет название на «Спортлото». Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В юбилейный для «Спортлото» год числовые лотереи, проводимые в поддержку развития физической культуры и спорта в России, меняют название «Гослото» на «Спортлото». Главными критериями успеха государственных лотерей в России сегодня эксперты называют честность и прозрачность процесса розыгрыша, рост числа победителей, так как каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров, а ежедневно выигрывают 650 000 билетов, доступность и защищенность билетов, а также контроль со стороны государства как за проведением розыгрышей, так и за выплатами выигрышей.