Анекдоты: Никогда не делайте того, чего не сможете быстро объяснить врачу скорой помощи!..

- А ты знаешь, что твоя маска одноразовая?
- Конечно! Живем-то один раз.
* * *
- Наша сборная на поле, в атаку к воротам рвется Надежда Кадышева!..
- А зачем в нашей сборной Кадышева?!
- Ну чтоб хоть какая-то Надежда была…
* * *
Сейчас шел с тарелкой супа из кухни в комнату. Споткнулся, пролил все на ковер, подвернул ногу, ударился головой о торшер и разбил нос. Написал об этом ВКонтакте. Десять человек поставили: «Мне нравится». Гады!
* * *
Суд оправдал водителя, который ехал с закрытыми глазами, чтобы не видеть Новокузнецк.
* * *
В Одессе:
- Мадам, а шо у вас рыба какая-то некрасивая, бледная?
- Так встала сегодня поздно и не успела накраситься...
* * *
Знаете ли вы, что питерские гопники не трогают людей, которые в час ночи могут дать вразумительный ответ на вопрос «Как пройти в библиотеку?».
* * *
Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы войн.
Было бы много стран, которые друг с другом не разговаривают.
* * *
Муж приходит под утро домой весь в помаде, пудре и рыжих волосах. Жена:
- Ты где был?
- Не поверишь, дорогая, всю ночь с клоуном дрался…
* * *
Когда-то, чтобы поднять уровень адреналина, любил смотреть фильмы ужасов.
С возрастом перестал - вполне хватает чтения разделов инструкций к лекарствам, в которых говорится о возможных побочных последствиях их применения.
* * *
Недавно увидел на кладбище объявление «Осторожно, COVID-19!».
По-моему, они опоздали с предупреждением…
* * *
Австралийским зоологам удалось обнаружить мальчика, воспитанного ехиднами.
Такого мерзкого и язвительного пацана ученые еще не встречали.
* * *
В магазине две кошатницы выбирают москитную сетку на окна.
- Порвут!
- Да не порвут!
- Я тебе говорю - порвут!
Продавщица:
- Да что же у вас там за комары?!
* * *
- Ты совсем промокла! Раздевайся. Я принесу что-нибудь сухое. Вот, «Каберне Совиньон» 2012 года!..