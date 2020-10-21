Анекдоты: Никогда не делайте того, чего не сможете быстро объяснить врачу скорой помощи!..

- А ты знаешь, что твоя маска одноразовая?

- Конечно! Живем-то один раз.

* * *

- Наша сборная на поле, в атаку к воротам рвется Надежда Кадышева!..

- А зачем в нашей сборной Кадышева?!

- Ну чтоб хоть какая-то Надежда была…

* * *

Сейчас шел с тарелкой супа из кухни в комнату. Споткнулся, пролил все на ковер, подвернул ногу, ударился головой о торшер и разбил нос. Написал об этом ВКонтакте. Десять человек поставили: «Мне нравится». Гады!

* * *

Суд оправдал водителя, который ехал с закрытыми глазами, чтобы не видеть Новокузнецк.

* * *

В Одессе:

- Мадам, а шо у вас рыба какая-то некрасивая, бледная?

- Так встала сегодня поздно и не успела накраситься...

* * *

Знаете ли вы, что питерские гопники не трогают людей, которые в час ночи могут дать вразумительный ответ на вопрос «Как пройти в библиотеку?».

* * *

Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы войн.

Было бы много стран, которые друг с другом не разговаривают.

* * *

Муж приходит под утро домой весь в помаде, пудре и рыжих волосах. Жена:

- Ты где был?

- Не поверишь, дорогая, всю ночь с клоуном дрался…

* * *

Когда-то, чтобы поднять уровень адреналина, любил смотреть фильмы ужасов.

С возрастом перестал - вполне хватает чтения разделов инструкций к лекарствам, в которых говорится о возможных побочных последствиях их применения.

* * *

Недавно увидел на кладбище объявление «Осторожно, COVID-19!».

По-моему, они опоздали с предупреждением…

* * *

Австралийским зоологам удалось обнаружить мальчика, воспитанного ехиднами.

Такого мерзкого и язвительного пацана ученые еще не встречали.

* * *

В магазине две кошатницы выбирают москитную сетку на окна.

- Порвут!

- Да не порвут!

- Я тебе говорю - порвут!

Продавщица:

- Да что же у вас там за комары?!

* * *

- Ты совсем промокла! Раздевайся. Я принесу что-нибудь сухое. Вот, «Каберне Совиньон» 2012 года!..