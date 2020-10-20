"Очень тебя люблю": сын покойной Алены Бондарчук раздавлен смертью бабушки Ирины Скобцевой

Актер Константин Крюков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о смерти актрисы Ирины Скобцевой застало ее внука Константина Крюкова в Крыму. Сын покойной Алены Бондарчук не скрывает, что раздавлен смертью бабушки и спешно возвращается с Черноморского побережья в Москву на похороны.

Константин Крюков принадлежит к одной из самых прославленных кинематографических династий страны. Его дедушка - легендарный режиссер Сергей Бондарчук. Бабушка - знаменитая актриса Ирина Скобцева, дядя - известный режиссер Федор Бондарчук. Родители Константина - актриса Алена Бондарчук и доктор философских наук Виталий Крюков. Неделю назад Крюков уехал на машине вместе с женой Алиной Алексеевой в Крым. Супруги тщательно готовились к путешествию - спрашивали совета у подписчиков, где им остановиться, в какие рестораны ходить и какие достопримечательности посетить. Однако теперь актер вынужден прервать отпуск из-за смерти бабушки.

"Сегодня ушла из жизни моя бабушка Ириша. Не могу писать здесь слова... Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша! Царствия Небесного!", - написал убитый горем актер фильма "9 рота" под черно-белой фотографии скончавшейся актрисы.

В настоящее время близкие Ирины Константиновны заняты организацией ее похорон. Планируется провести церемонию прощания на Новодевичьем кладбище 22 октября. К такому решению пришел сын Скобцевой. Федор знал, что мама хотела бы найти последнее пристанище рядом с обожаемым мужем.

Федору Сергеевичу в этот скорбный час помогают близкие: супруга Паулина Андреева, бывшая жена Светлана и сын Сергей. Мать всегда была для режиссера самым близким человеком, поэтому он тяжело переживает ее уход. Сама Ирина Константиновна обожала своего младшего ребенка. После кончины Сергея Федоровича в 1994 году и смерти дочери Алены от рака в 2009 году актриса справилась с горем благодаря сыну. "Дочка была моим плечом, все впитала от Бондарчука. Алены я лишилась почти так же, как Сергея. Она была дочерью своего отца. Теперь глава моего дома, моей души - сын Федя. Я могу посоветоваться и во всем довериться ему", - делилась Скобцева.