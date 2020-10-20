Церемония смены командования экспедициями МКС: прямая трансляция

20 октября на МКС пройдет торжественная церемония смены командования Фото: EAST NEWS

20 октября на МКС (Международная космическая станция) пройдет торжественная церемония смены командования. Командир 63-й экспедиции астронавт Крис Кэссиди передаст командование космонавту "Роскосмоса" Сергею Рыжикову. Сайт kp.ru покажет церемонию в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:15.

Кэссиди на следующий день, 21 октября, отправится на Землю. Вместе с ним домой вернутся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Всего на борту МКС экипаж пробыл шесть месяцев.

Напомним, накануне российским космонавтам удалось починить кислородную систему и туалет на МКС. Они вышли из строя 19 октября. Теперь же космонавт Сергей Рыжиков доложил, что кислородная систему «Электрон-ВМ» снова «в рабочем режиме», а его коллега Анатолий Иванишин рассказал, что тревожная лампочка в уборной больше не загорается.