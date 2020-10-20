«Мы в шоке! У нас уже один участковый на 7 тысяч человек!»: В Полиции не готовы еще больше сократить штат

Алтайский край. Участковый полицейский у служебного автомобиля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Да и сокращать на 10% служащих тоже не понимают как. Зарплаты не растут, народу и так не хватает. Многие рассчитывают вот-вот уйти на пенсию.

- Знаете, такие предложения из Минфина приходят чуть не каждый год, - рассказали «КП» по секрету в ведомстве. - Дело не в том, что в Минфине не хватает денег на всех, просто там слишком часто друг друга меняют молодые менеджеры, которые не знают специфику службы силовиков.

Все возможные сокращения МВД провело еще в реформу 2012 года. Тогда в МВД влили миграционную службу и Госнаркоконтроль, большинство сотрудников вывели за штат, а потом переназначили на гражданские должности с понижением окладов. Повезло лишь тем, кто ушел в Росгвардию.

Эту реформу граждане хорошо прочувствовали на своей шкуре: пришлось дольше ждать инспекторов ГИБДД в случае ДТП или полицейских патрулей после сигнала о хулиганстве.

Если в 2008 году 40% участковых имели высшее юридическое образование, то с прошлого года готовы набирать в Анискины со школьным дипломом. Люди не готовы работать на износ.

Представьте, сегодня на участкового в городе 7 тысяч человек (на селе - 3 тысячи)! Потому текучка в низовых подразделениях МВД просто огромная.

- В Москве участковые уже по 2 - 3 участка обслуживают, - сказал нам один из участковых. - Ведь в первую очередь под сокращение пойдут полицейские, которые работают на земле. А аппарат управления никогда не будет сокращать себя! Реформа должна идти по-другому. Надо освобождать полицейских от бумажной волокиты! Они уже 70% времени работают переписчиками отчетов!

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