Неизвестный Онищенко: Врач, который спит на полу, обожает острый перец и не боится снайперов

А еще Геннадий Онищенко - частый гость на Радио «Комсомольская правда», где ему всегда рады. Фото: Евгения ГУСЕВА

Папа - геолог, мама - медсестра

- ...Геннадий Григорьевич, с вашим днем рождения прямо недоразумение. Вот вы утверждаете, что родились 21 октября, а в метриках написано 20 ноября?

- А потому что документ маме выписали ноябрьским днем. Хотя фактически родился я месяцем раньше.

- Вы где родились-то?

- В селе Чангыр-Таш. В Киргизии. Отец и мама туда во время войны переехали. Там был рудник по добыче серы. Из серы делали порох. Папа был геологом, мама - медсестра. Она в больнице со мной целый месяц пробыла. А в то время же - 1950 год - еще Сталин был при власти, все боялись. Если бы зарегистрировали ребенка задним числом, могли быть неприятности.

Записали день рождения тогда, когда родители пришли в загс.

- Вы в Киргизии сколько прожили?

- Слушайте, вы к КГБ обратитесь, они вам выдадут мое дело. Оно у них толстое.

- Ну все же?

- Там прошло мое детство. Окончил школу и поехал в Донецк поступать в институт. Родственники у меня там были... Я и в этом году дважды там побывал. (После смерти Иосифа Кобзона Онищенко избрали президентом Землячества донбассовцев в Москве. - А. Г.) Четыре ведущих университета Донецка уже выдают дипломы российского образца, чем я горжусь.

- Вашу маму как зовут?

- Лидия Емельяновна. Ей 7 ноября 90 лет будет. В своем доме живет, не хочет из родных стен уезжать. Каждую субботу везу ей продукты, лекарства. А что это за допрос вы мне устроили?

- Хочу сделать интервью «Неизвестный Онищенко».

Хотел в матросы, а попал в медики

- А мама ваша гордится сыном?

- Нет, это же суетность. Она человек старой закалки.

- А она вас в детстве наказывала?

- А как же! Воспитывала. И очень строго. Ходки у меня ни одной не было. Приводов тоже. В ОПГ не состоял. Но мальчик есть мальчик. Сказать, что у меня было трудное детство, нет, оно было такое, сдержанное. Как у всех послевоенных детей - аскетическое… Но интересное. С огромной жаждой читать. Помню даже первую книжку, которую взял в библиотеке. Что-то про Севастополь, матросов.

Геннадий Онищенко (второй слева) в студенческие годы. Фото: Личный архив

- Моряком стать мечтали?

- Было такое. В том возрасте все выбирали между летчиком и матросом.

- А пошли в медицину. У вас что, выбора не было?

- Почему не было? Был, конечно. Я был смышленый парень. Но мне так захотелось. И, кажется, не ошибся.

Студент мединститута Гена Онищенко - кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике - толкает штангу весом... 157 кг! Донецк, 1972 год. Фото: Личный архив

Чернобыль. Спитак. Чеченский плен...

- Вы участвовали в ликвидации аварии в Чернобыле в 1986-м. Работали в Минздраве СССР, когда в армянском городе Спитак в 1988-м было страшное землетрясение. А в 1995-м в первую чеченскую войну вас боевики держали в плену. Где было страшнее?

- Спитак - это не страшно. Это горько. У меня где-то есть фото - штабель гробов на обочине дороги. А в Ленинакане, сейчас Гюмри, портфельчики возле школы стояли. А детей не было. Понимаете - погибли… Очень тяжело. Что помнится из Чернобыля? На границе зоны разгружают составы, везут все навалом. И мальчишки-солдатики по пояс голые, август, пыль. Ясно, что там радиация была. Правда, птички пели.

- А чеченский плен?

- Там бои шли долго. Мы уже были в Грозном, в центре города. Окна заложены мешками с песком. У меня там бригада целая - противоэпидемическая. Проверяли воду, пищу, которую раздавали людям, смотрели анализы больных. Мы с Шойгу там работали. Он МЧС возглавлял. И нас охранял. По весне убитые люди долго лежали на улицах Грозного. Начало таять, но убирать было невозможно. Там охотились снайперы. Как только подходили к трупам, снайперы стреляли. Чеченцы из города разошлись по селам. А русские оставались. И снайперы били без жалости.

...Я ехал на «уазике» из Грозного в Моздок через перевал Первомайский, спускался уже к Тереку. На вершине перевала меня и схватили...

- Сколько времени вы в плену провели?

- Не надо об этом...

- А как из плена выбрались?

- Я же сказал - хватит!

С Путиным познакомился в Грозном

- ...Во вторую чеченскую, 20 марта 2000-го мы, врачи, прилетаем в Грозный, а нам не дают посадку. Потом приняли-таки. Только мы сели, приземлились пара «сушек». Из одной выходит Путин. Мы садимся на вертолет и летим на Чеченснаб. Там стояли госпиталь медицины катастроф и моя бригада. Я рассказываю Путину, что тут делается. Потом в Ханкалу полетели...

- Вот так вы с президентом познакомились?

- Исполняющим обязанности тогда еще... Был потом случай. Я делал доклад в Доме ученых. Мой помощник мне говорит: вам звонил Путин на мобильный минут 15 назад. Я тут же набираю этот телефон. Президент спрашивает: ты чем занимаешься? Вот, говорю, буду сейчас проводить комиссию по медицинскому обеспечению Чечни. Он мне: после комиссии прими Ахмата Кадырова.

- Какое впечатление он на вас произвел?

- Задавал глубокие вопросы. По кадрам в основном. А дня через два-три приехал в Чечню уже как глава республики. А последний раз я видел его за два дня до гибели. В Кремле. Было уже поздно. Я что-то замешкался, с кем-то что-то выяснял. Мы с ним обнялись. Говорит: вот, лечу к себе. Это было где-то 22 часа вечера. А 9 мая его не стало...

КСТАТИ

Чем еще знаменит ГГО*

По утрам в качестве чая пьет отвар из молодых побегов кудина (листья падуба широколистного), ужаленных в первых лучах восходящего солнца зеленокрылыми цикадами (по выражению самого Онищенко).

Единственный в мире депутат, который приходит на работу в 4.30 утра. (Раньше приходил в 5.30, теперь - на час раньше, много дел.) Уходит с работы в 9 - 10 вечера.

Может запросто съесть 5 стручков перца чили и запить лимонным соком. Этот фокус пару раз показывал на банкете в Кремле.

Спит на голом полу.

Не пользуется лифтом.

Любит русскую баню, зимой - обязательно прорубь.

Зимой ходит без пальто.

Трое детей,10 внуков.

Является поклонником «Домостроя» - книги, содержащей наставления «всякому христианину - мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам» - памятник русской литературы XVI века...

*ГГО - так сокращенно ближайшие помощники называют Геннадия Григорьевича Онищенко.

ИЗ АРХИВА «КП»

Самые нестареющие фразы экс-главсанврача

«Свинья очень близка нам...»

«Кокетничать ни к чему, наоборот, маска (марлевая) на женском лице - это аксессуар, подчеркивающий красоту и загадочность глаз, что повышает, например, вероятность найти спутника жизни тем, кто пока этого не сделал».

* * *

«Свинья очень близка нам по своей физиологии... Природа указывает нам на наше место в эволюции».

* * *

“Вот этот шум вокруг алкотестера… ну стыдно за страну. Сделали из Онищенко идиота, ну пусть, Бог с ним, я это переживу. Но нельзя пить, понимаете?”

* * *

“Что такое мужчина? В домашних условиях - обреченное на вымирание создание!”

* * *

“Думаю, что в 2008 году произойдет перелом, и мы, слава Богу, возродимся в своем устремлении и избавим Россию от более чем 300-летнего загула, инициированного Петром I. Мы вернемся на круги своя, станем патриархальной, почитающей домострой, в плане потребления алкоголя...”

* * *

“ Отдых россиян носит «расслабленный, полураздетый, абсолютно безответственный характер». Россияне спешат на зарубежных курортах «водрузить свое неспортивное тело в трусы, которые называются шорты, надеть некое подобие обуви, посещать злачные места с употреблением разного содержания спиртных напитков».

* * *

«Не ищите себе приключений на голову и на желудочно-кишечный тракт».

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«Мы выпустили постановление главного государственного санитарного врача, и любой возбудитель холеры, прочтя его, тут же и сдохнет».

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«Мода на татуировки примитивна и туземна».