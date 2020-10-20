"Ювентус" сыграл в Киеве. Фото: REUTERS

Вечером во вторник, 20 октября, в Киеве на поле СК "Олимпийский" сошлись в матче 1 тура группового этапа Лиги Чемпионов туринский "Ювентус" и киевское "Динамо". На этот поединок итальянский гранд приехал без своего главного козыря - отлучившийся в сборную Португалии Криштиану Роналду подхватил коронавирус. И по этой причине на участие в поединке за свой клуб рассчитывать не мог - пока что португалец находится на самоизоляции, наслаждаясь домашней обстановкой. А за сутки до поединка главный тренер "Юве" Андреа Пирло сказал, что его команда найдет, кем заменить Роналду в атаке. Так с первых минут в нападении у итальянского гранда на матч в Киеве появился молодой Федерико Кьеза.

Пирло, к слову, только нынешним летом начал свою тренерскую карьеру. И возглавив 30 июля молодежный состав "Ювентуса", уже через 10 дней пошел на повышение, поставив подпись под контрактом с главной командой до 30 июня 2022 года.

Георгий Бущан весь матч был активен в воротах "Динамо". "Ювентус" не давал скучать. Фото: REUTERS

К слову, перед игрой многие вспоминали любопытный эпизод, связанный с новым тренером "Ювентуса". В 90-е годы молодой Андреа Пирло дебютировал в составе клуба "Брешиа", которым тогда руководил румын Мирча Луческу, нынешний наставник киевского "Динамо". Спустя 24 года Луческу и Пирло встретились как два тренера в Лиге Чемпионов. Пирло - начинающий специалист, а Луческу - самый старый наставник в групповом этапе ЛЧ. В день поединка ему - 75 лет.

Первый тайм встречи ознаменовался вынужденной заменой "Ювентуса". Один из живых символов клуба защитник Джорджио Кьеллини получил травму и был вынужден покинуть поле, уступив место в обороне турку Демиралю. А в целом же именно гости были более активны в первом тайме поединка, но голов зрители так и не увидели - 0:0.

Но зато как же резко началась вторая половина матча! Вратарь киевского "Динамо" Бущан отбил мяч после удара Кулусевски, но прямо на ногу Альваро Морате. Который с двух метров был точен, забив гол на 47-й секунде второго тайма. Так счет стал 1:0 и для киевлян даже один гол по такой игре - слишком критичное отставание.

"Ювентус" празднует гол в ворота "Динамо". Фото: REUTERS

К слову, именно гол Альваро Мораты в Киеве стал первым голом вообще на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона. В параллельно шедшей в Санкт-Петербурге игре "Зенита" и "Брюгге" голов к началу второго тайма забито не было.

На 83-й минуте после передачи Хуана Куадрадо удачно подставил голову вновь испанский форвард "Ювентуса" Альваро Мората. Он после навеса опередил 18-летнего защитника киевлян Илью Забарного. Для испанца этот мяч - особый. Мората со 100% КПД действовал в этот вечер - 2 гола после 2 ударов по воротам "Динамо".

"Ювентус" добился в итоге победы со счетом 2:0 над украинской командой.

Второй матч на групповом этапе Лиги Чемпионов "Динамо" проведет в гостях - в соперниках у киевлян будет венгерский "Ференцварош". Встреча пройдет 28 октября в Будапеште. Ну а в этот же день в Турине пройдет королевская битва - "Барселон" приедет в гости к "Ювентусу".