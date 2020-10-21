Высокий полет Нижнего Приангарья

Слева направо: Анатолий Чубайс, Александр Хлопонин, Олег Дерипаска, Вячеслав Синюгин во время церемонии закладки первого камня 15 мая 2007 года. Фото предоставлены пресс-службой БоАЗ

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Идея масштабного освоения Нижнего Приангарья существовала еще в годы СССР, но вот до реализации дело долго не доходило. А ведь этот край - настоящая природная кладовая, где сосредоточены богатые залежи свинца, марганца, железа, золота и еще десятков других металлов повышенного спроса. Да и лесные ресурсы - от горизонта до горизонта. Когда в начале 2000-х тогдашний губернатор Красноярского края Александр Хлопонин обратился с призывом вкладывать в регион к инвесторам, те не выстроились в очередь. Да что там говорить, встретили инициативу так, будто речь шла об освоении Луны. Возможно, в чем-то они и были правы: с транспортной и энергетической инфраструктурой в таежном краю было не очень...

История не терпит сослагательных наклонений. Но если бы инициатива не была поддержана, то в Нижнем Приангарье за последние полтора десятка лет вряд ли что изменилось бы. Поселок Таежный так и кормился бы лесом и служил перевалочной базой для вахтовиков, вокруг него от горизонта до горизонта простиралась бы глухая тайга, а направления оптимистично именовались дорогами…

Однако нашелся человек, который идею комплексного освоения поддержал, - Олег Дерипаска. Известный бизнесмен, у которого уже к тому времени были крупнейшие алюминиевые активы. Именно он рискнул создать с чистого листа и в чистом поле еще одно современное предприятие. Но главное, что основатель РУСАЛа подумал не только о расширении своего алюминиевого бизнеса, но и о развитии территории, где планировалось строительство завода. Свидетельством тому может послужить аналитическая записка, разработанная экспертами РУСАЛа и РусГидро и направленная в Минэкономразвития много лет назад. В ней говорилось не только о достройке Богучанской ГЭС и строительстве Богучанского алюминиевого завода, но и о развитии Нижнего Приангарья за счет возможной в будущем (в случае развития инфраструктуры) реализации многих крупных проектов другими инвесторами.

НОВЫЙ ЗАВОД НА МЕСТЕ ДОЛГОСТРОЯ

Конечно, без поддержки государства любой амбициозный проект сложно воплотить. Первым шагом в рамках проекта создания Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) стало подписанное в 2005 году соглашение между частной компанией РУСАЛ и государственной РусГидро о совместной реализации проекта. Олег Дерипаска тогда сказал, что «проект БЭМО позволит завершить важнейший советский долгострой (Богучанскую ГЭС. - Ред.), впервые за последние 30 лет построить современный алюминиевый завод и придать мощный импульс развитию всей экономики Сибири».

Завод в Таежном. Фото предоставлены пресс-службой БоАЗ

На пути реализации проекта не все было безоблачно. Повлиял глобальный кризис 2008 года. Спрос и цены на алюминий в мире упали, у РУСАЛа возникли финансовые трудности. Но на результате это не сказалось, хотя пуск Богучанского алюминиевого завода и пришлось отложить на несколько лет.

Жизнь в новый завод вдохнули специалисты РУСАЛа из разных городов и предприятий - Красноярска, Саяногорска, Новокузнецка. Причем они не просто делали свою работу, но и обучали местных жителей работе на металлургическом производстве. Как рассказал в одном из интервью генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич, «если поначалу 70 процентов работников завода были приезжие и 30 - местные, то сейчас - 50 на 50».

Сейчас на заводе около 1,5 тысячи человек. В случае увеличения мощности количество сотрудников может увеличиться до 3,5 тысячи.

Сейчас на заводе около 1,5 тысячи человек. Фото предоставлены пресс-службой БоАЗ

ПРИЕЗЖАЙ, ЖИВИ, РАБОТАЙ!

Кстати, приезжать в «глухую тайгу» из обжитых мест никого не заставляли. Людей привлекли сюда возможности. Во-первых, зарплаты здесь даже по меркам металлургической отрасли хорошие. Во-вторых, параллельно со строительством завода РУСАЛ начал строить микрорайон для заводчан. Сейчас большинство пятиэтажек уже заселены, а поначалу, конечно, с жильем были трудности. Как вспоминает финансовый директор завода Вадим Зяблицев, после переезда сюда из Москвы первые полгода жил словно в советской коммуналке: «Тогда только один дом был сдан, который стоял посреди леса как некий оплот цивилизации. В Таежном нас, три семьи, поселили в одну большую 4-комнатную квартиру. Но вспоминаем то время с самыми теплыми чувствами, потому что было как-то душевно и весело».

Параллельно с заводом в Таежном вырос современный квартал металлургов. Фото предоставлены пресс-службой БоАЗ

Большинство сотрудников завода уже справили новоселье. Они избавлены от характерной для новостроек Большой земли проблемы: превращения квадратных метров в жилое помещение. Все квартиры, в которые въезжают семьи заводчан, не просто с финишной отделкой - они и с мебелью, и с техникой. Получил ключи - въезжай и живи. На работе голова не должна быть забита мыслями об обустройстве быта.

Постепенно Таежный привлекает людей с предпринимательской жилкой, а жителям теперь уже кажется, что кафе, салоны красоты, автосервис у них были всегда.

Скоро в поселке появится новый парк культуры и отдыха «Мечта» со спортивной и игровой зонами, где хорошо провести время смогут люди разных возрастов и увлечений.

Прямая речь

Губернатор Красноярского края Александр УСС:

«Лучший завод России и один из лучших заводов в мире. И экология здесь совсем другая, и культура производства на другом уровне».

СПЛАВ ОПЫТА И ЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Это не преувеличение. Как задумал Дерипаска, БоАЗ соединил в себе не только опыт других алюминиевых заводов РУСАЛа, технологий, разработанных его специалистами, но и лучшую международную экспертизу в отрасли, потому что к созданию предприятия привлекались поставщики передового голландского, канадского и французского оборудования.

Поэтому сегодня БоАЗ - первый завод в российской алюминиевой отрасли, где применяется замкнутая система водооборота: стоки отстаиваются в искусственно созданных прудах, а после очистки на специальной станции снова используются в производстве алюминия. Извне добирается только тот объем, который испарился. Сухая газо-очистка, современные электролизеры и другие технологичные решения делают БоАЗ одним из самых экологичных заводов в мире.

БоАЗ - одно из самых экологичных производств в стране. Фото предоставлены пресс-службой БоАЗ

Первый металл завод дал пять лет назад. Поначалу только технический алюминий. Но в июне 2020 года на БоАЗе запущен литейный комплекс, который может производить 120 тысяч тонн сплавов в год. Сплав алюминия с высоким содержанием кремния востребован производителями колесных дисков, деталей двигателей и запчастей. Основные рынки - это Япония, Индонезия, Турция, Южная Корея, Германия и США. По мнению генерального директора РУСАЛа Евгения Никитина, по мере восстановления внешних рынков от кризиса, связанного с пандемией, спрос на эту продукцию будет активно расти. У компании с развитием Богучанского завода появились новые перспективы укрепить свои позиции на мировом рынке, а у жителей региона - развитая инфраструктура, современные школы и детские сады с бассейнами, медицинские центры и новые хорошо оплачиваемые рабочие места.