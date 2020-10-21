Небывалая миссия: зонд OSIRIS-REx коснулся астероида Бенну и взял пробы с его поверхности

OSIRIS-REx, конечно, не Брюс Уиллис, но на астероиде побывал. Фото: EAST NEWS

NASA сообщило: космический корабль OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer), вытянув свою роботизированную руку, быстро коснулся ею астероида и впервые в истории собрал пыль и кусочки с его поверхности, чтобы доставить их на Землю. Старт домой намечен на март 2021 года, когда Бенну окажется ближе всего к нашей планете. Прибытие ожидают 24 сентября 2023 года. По плану, зонд должен сбросить капсулу с образцами на парашюте в пустыне штата Юта. Именно там ученые и будут ее караулить.

В самом ли деле образцы попадут в руки ученых, покажет время, но небывалая миссия по отбору проб с космического тела, расположенного в 321 миллионе километров от Земли, завершилась успешно. Данные телеметрии засвидетельствовали: роботизированная рука зонда, а точнее его механизм сбора образцов TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) сработал так, как от него и ожидали.

Зонд руку протянул:момент касания поверхности астероида.

Предполагалось собрать примерно 60 граммов вещества астероида. Однако сколько получится увезти с собой в итоге, пока неизвестно. Потребуется около недели, чтобы определить более-менее точный вес образцов. Специалисты будут фотографировать TAGSAM, а потом намерены определить, насколько изменился момент инерции зонда. Узнав это, можно рассчитать, насколько изменилась его масса, а стало быть, и определить вес «добычи».

Контрольные снимки: головка руки TAGSAM, которая всасывала вещество астероида.

Если вес окажется приемлемым, на зонд будет отправлена команда упаковать образцы – поместить их в возвращаемую капсулу (Sample Return Capsule - SRC). Если выяснится, что рука TAGSAM ничего существенного не загребла, то 12 января 2021 года будет предпринята вторая попытка - в другом уже выбранном месте под названием «Osprey». Оно находится ближе к экватору астероида. А пока будем ждать проверки.

Кстати, Бенну – так звали птицу из египетской мифологии, похожую на птицу-феникса. Её считали душой бога Ра.

Птица Бенну была символом восресения у древних египтян.

Подробнее о деталях недавней операции, о странностях астероида Бенну и том, стоит ли его бояться, в нашем материале