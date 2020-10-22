«Не знаю, что такое счастливая женщина»: Высоцкая поделилась своей болью

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в браке уже 22 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юлия Высоцкая – жена известного режиссера Андрея Кончаловского. Казалось бы, в их браке есть все: красивая история любви, годы счастья, успешное сотрудничество (Юлия – любимая актриса мэтра кино). Но, как оказалось, после всех совместных лет, прожитых вместе, Высоцкая не может с уверенностью сказать, что она – счастливая женщина в прямом понимании этого слова. Своим признанием Юлия удивила поклонников и заставила их задуматься: а все ли так благополучно в ее браке с 83-летним Кончаловским?

- Я такая ролевая модель, которая не знает, что такое счастливая женщина, - призналась 47-летняя актриса. – Я такая же, как и все остальные женщины. Бывают дни, когда ты очень счастлива, бывают дни, когда ты очень несчастлив. Бывают дни, когда ты видишь, для чего это, и видишь свет в конце тоннеля, ты понимаешь, про что твоя жизнь, и зачем. А бывают дни, когда кажется: «Я больше не хочу ничего общего иметь с этим миром». Все бывает! Поэтому что значит «счастливая жизнь»? Жизнь она и есть жизнь.

Актриса признается, что никогда не будет писать скандальные мемуары и делиться подробностями личной жизни.

- Ни в коем случае. Вообще про мою жизнь никто никогда не узнает. Никаких мемуаров, ничего такого, знаете: «Напишите, как я встретила Кончаловского в лифте, и как мы жили все наши годы», - рассказала Юлия в интервью журналу Tatler.

Супруги с 17-летним сыном Петром на Венецианском кинофестивале. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высоцкая и Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр». Будущие супруги действительно, как упомянула актриса, ехали вместе в лифте, и между ними проскочила искра. Актрисе тогда было 22 года, режиссеру – 58. Большая разница в возрасте – 36 лет – пару не остановила. Они поженились и живут вместе уже 22 года. Дочери пары Марии сейчас 21 год, сыну Пете — 17 лет.

Возможно, чувствовать себя по-нстоящему счастливой актрисе мешает трагедия, которая случилась с ее дочкой. Несколько лет назад Кончаловский и Высоцкая вместе с Машей во время отпуска во Франции попали в аварию, девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации.

О нынешнем состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Юлия Высоцкая в интервью одному из глянцевых журналов пару лет назад осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.